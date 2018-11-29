شكرا لقرائتكم خبر عن فرفش نفسك وحارب اكتئاب الشتا بـ 5 أطعمة تزود هرمون السعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بداية الخريف والدخول لفصل الشتاء يعانى الكثيرون من الاكتئاب الشديد دون اى مبرر، وقد يؤثر ذلك على حياته، وحسب ما ذكره موقع eatthis فان هناك بعض الاطعمة التى تعمل على زيادة هرمون( السيروتونين)، أو هرمون السعادة وهو ناقل عصبى له تأثير قوى على المزاج والشهية، ومن أبرز هذه الأطعمة



بيض

1:الشيكولاتة الداكنة، وهى الشيكولاتة التى تعمل على علاج الاكتئاب حيث انها تحتوى على تعديل المزاج وزيادة هرمون السعادة كما انها تحسن تدفق الدم الى الدماغ ، مما يساعدك على الشعور بالحيوية والنشاط.

2:البقوليات، مثل (الفاصوليا، العدس، فول الصويا)، حيث تحتوى هذه الاطعمة على نسبة عالية من الخصائص والمعادن التى تعمل على رفع هرمون السعادة وعلاج الاكتئاب.



شيكولاتة

3:العسل الأبيض، يحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر التى تعمل على تقليل الالتهاب وتسكين الالم كما انه يزيد من هرمون السعادة ويمد الجسم بالنشاط والحيوية.

4:الطماطم، تحتوى على مصدر كبير من الليكوبين وهو من المواد المضادة للأكسدة التى تعمل على حماية الدماغ ويحارب الالتهابات المسببة للاكتئاب وتزيد من هرمون السعادة.



عسل

5:البيض، له دور فعال فى تعزيز صحة الجسم وتعديل المزاج العام، حيث انه يحتوى على نسبة عالية من الاحماض الدهنية والزنك وفيتامين ب والبروتين.