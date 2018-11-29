شكرا لقرائتكم خبر عن لو مبتحبش العدس..شوربة المشروم أفضل وجبة لفصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوربة العدس من افضل الأطعمة التى تساعد على تدفئة الجسم فى فصل الشتاء كما أنها غنية بالفوائد الصحية، ولكن بعض الأشخاص لا يفضلونها ويمكنهم استبدالها بشوربة المشروم أو عيش الغراب لمواجهة برودة الطقس.



المشروم

وذكرت مجلة prima البريطانية أنه يمكنك الحفاظ على صحتك خلال فصل الشتاء، بتناول المزيد من عيش الغراب للأسباب التالية:



شوربة مشروم

- عيش الغراب غنى بمجموعة واسعة من المواد الغذائية والفيتامينات مما يجعلها خيارا جيدا للاستخدام في الطبخ في فصل الشتاء.

- عيش الغراب متعدد الاستعمالات في الطبخ، كما أنه خالي من الدهون ، منخفض في الصوديوم ، منخفض السعرات الحرارية وخالي من الكوليسترول .

- فطر عيش الغراب يحميك من التلف الناتج عن التقدم في السن ويعزز جهاز المناعة لديك.

- غنى بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن كما أنه يحمى ضد الأضرار الناجمة عن الشيخوخة.

- يعزز جهاز المناعة الخاص بك في أجواء الشتاء الباردة الجافة ويحميك من الانفلونزا ونزلات البرد.

- المشروم أفضل مصدر للسيلنيوم، وهو مضاد للأكسدة يرتبط بالوظيفة الإدراكية ، ويقلل من مشاكل الغدة الدرقية ويعزز الخصوبة.

- المشروم مليء بفيتامينات ب ، نحاس والبوتاسيوم ويمكن تقديمه كبديل للحوم.

- هناك العديد من أنواع الفطر مثل المحار والفطر الشيتاكي ، والتي تحتوي أيضًا على جلوتين بيتا ، وهو نوع من الألياف الغذائية القابلة للذوبان ترتبط بتحسين الكولسترول وتعزيز صحة القلب.