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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير من الأشخاص يعانون من صديد بالأذن ويذهبون سريعاً للصيدلية لشراء قطرة لتنظيف الأذن دون الكشف الطبى لكنها يمكن أن تكون هناك عدوى بالأذن.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthLine”، أوضح الباحثون أنه عادة ما يرتبط الصديد بتراكم البكتريا، فإذا لاحظت صديدًا يأتي من أذنيك ، استشر طبيبك لمنع تفاقم الأعراض.



اسباب صديد الأذن

أسباب صديد الأذن

لا ينبغي تجاهل صديد الأذن، فإذا لاحظت تراكم السوائل أو الدم أو القيح في الأذن، فقد يكون هذا مؤشراً على وجود حالة خطيرة.

وفيما يلي بعض الأسباب المحتملة لصديد الأذن:

عدوى الأذن

عدوى الأذن الوسطى - المعروفة أيضًا باسم التهاب الأذن الوسطى الحاد شائعة ، خاصة عند الأطفال، وغالبًا ما تنتج عن العدوى البكتيرية أو الفيروسية التي تصيب الجزء الأوسط من الأذن. تشمل الأعراض الشائعة لعدوى الأذن ما يلي:

الم

القيح

صعوبة في السمع

فقدان التوازن

حمى

إذا تراكم الكثير من الضغط من العدوى في الأذن الوسطى ، فإن طبلة الأذن يمكن أن تنفجر ، مما يؤدي إلى حدوث نزيف.



اسباب صديد الأذن

ويمكن أن تنتقل عدوى الأذن الصغرى من تلقاء نفسها ، ولكن الحالات الأكثر خطورة تتطلب استخدام المضادات الحيوية وأدوية مسكنات الألم.

يتطلب ذلك إجراءً جراحيًا يستنزف السوائل من الأذن الوسطى ويدخل الأنابيب الصغيرة في أسطوانة الأذن، وهذه تساعد على منع تراكم السوائل والبكتيريا في الأذن الوسطى.

أذن السباح

أذن السباح هو نوع من العدوى يصيب قناة الأذن الخارجية، ويمكن أن يحدث عندما تصبح المياه محاصرة في أذنك ، بعد السباحة ، على سبيل المثال ، مما يسمح للبكتيريا أو الفطريات بالنمو.

وأوضح الباحثون أن بعض الحالات الطبية ، مثل مرض السكري ، يمكن أن تجعلك أكثر عرضة لأذن السباح، حيث أنه عادة ما تكون الأعراض خفيفة ولكن يمكن أن تصبح شديدة إذا لم يتم علاج العدوى.



اسباب صديد الأذن

إذا كان لديك أذن سباح أو أي نوع آخر من عدوى الأذن الخارجية ، فقد تواجه الأعراض التالية:

حكة في أذنك

تقشير الأذن الخارجية

احمرار

تورم قناة الأذن

القيح

ألم الأذن

السمع المكتوم

الحمى

تضخم الغدد الليمفاوية

ويتطلب علاج عدوى الأذن بقطرات الأذن الطبية، وقد تكون هناك حاجة أيضاً إلى المضادات الحيوية أو الأدوية المضادة للفطريات اعتمادا على سبب العدوى.

دخول جسم غريب إلى الأذن

يمكن لأي شيء غريب يدخل إلى الأذن ويسبب الألم والصديد ، والضرر، وهذا هو مشكلة خاصة للأطفال الأصغر سنا.

من الأشياء الشائعة التي يمكن أن تقع في قناة الأذن ما يلي:

قطع لعبة صغيرة

خرز

طعام

الحشرات

مسحات قطنية

في بعض الحالات ، يمكن إزالة هذه الكائنات في المنزل عند مشاهدتها، ولكن فقط إذا كان من السهل رؤيتها بالقرب من الفتحة الخارجية للأذن.