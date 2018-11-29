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شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار القرفة خلال الحمل أخطرها الإجهاض ونزيف بعد الولادة والان مع تفاصيل الخبر
الكثير من القرفة يمكن أن يعطل تنظيم الجلوكوز أثناء الحمل، ويمكن أن يسبب مشاكل للنساء اللاتي يخضعن لعملية قيصرية لأنها يمكن أن تسبب مشاكل في السيطرة على نسبة السكر في الدم أثناء وبعد الجراحة، حتى إذا كانت الحامل تخطط لولادة طبيعية، فقد يكون هذا مصدر قلق في حال انتهى بك الأمر إلى مضاعفات تحتاج إلى جراحة طارئة.
كما أن هناك عدة أضرار أخرى نقدمها لك:
إذا كانت الحامل تعاني سيولة فى الدم ، يمكن للقرفة أن تزيد من خطر النزيف، في حال كانت الحامل بحاجة إلى الخضوع لعملية جراحية طارئة أو إجراء عملية قيصرية أثناء الولادة، وإذا كانت الحامل تستخدم مواد مخففة للدم مثل عوامل مضادة للصفيحات أو مضادات التخثر، يمكن للقرفة تقليل عدد الصفائح الدموية، لذلك يقترح الأطباء تجنب القرفة قبل بضعة أسابيع من أي عملية جراحية.
إذا كانت الحامل تتناول أي دواء منتظم، فقد تتداخل القرفة معه وتسبب مضاعفات، كما لوحظ في حالة بعض الأدوية لمرض السكري، تتداخل القرفة مع الوظيفة المناسبة للدواء، فاستشر طبيبك قبل استخدامه أثناء الحمل.
حساسية القرفة هي أكثر أمراض الحساسية بين الناس، كما يجعلك الحمل حساس تجاه بعض الأطعمة، فابحثى عن علامات مثل حرقان في الفم أو التهاب في اللسان داخل الخدين أو الحلق فى حالة تناول القرفة.
هناك مخاوف رئيسية من القرفة فى حدوث الإجهاض ونزول الدم بكميات كبيرة، لذلك يجب الحد من استخدامها أثناء الحمل، وعندما تضعها في كميات الطعام العادية، يمكن أن تكون بأمان لكن مع توصيات ومتابعة الطبيب.
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