فوائد البندق يخفض سكر الدم ويضبط الضغط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البندق هو نوع من المكسرات التى يعزز من بعض الوظائف بالجسم عند تناوله، يمكن تناوله بشكل طبيعى أو محمص أو مطحون أو عجينة، مثل المكسرات الأخرى ، البندق وفقا للموقع الطبى " healthline" فهو غني بالمواد المغذية ويحتوي على نسبة عالية من البروتين والدهون والفيتامينات والمعادن.

يحتوى البندق على مضادات أكسدة، والمعروف أنها تحمي الجسم من الإجهاد التأكسدي ، والذي يمكن أن يدمر بنية الخلية ويعزز الشيخوخة والسرطان وأمراض القلب



البندق

فوائد البندق

البندق يحتوى على عناصر غذائية عديدة للجسم، على الرغم من أنه يحتوى على سعرات حرارية كبيرة ، إلا أنه يحتوى على مواد مغذية ودهون صحية للجسم.

يحتوي البندق أيضا على كميات من فيتامين B 6 ، والفولات ، والفوسفور ، والبوتاسيوم والزنك ، بالإضافة إلى احتوائه على كميات من أحماض أوميجا 6 وأوميجا 9 ، مثل حمض الأوليك .



فوائد البندق للقلب

فوائد البندق لصحة القلب

أوضحت الدراسات أن تناول المكسرات يحمى القلب بسبب التركيز العالي لمضادات الأكسدة والدهون الصحية التى تعمل على خفض مستويات الكولسترول في الدم .

المحتوى العالي من الأحماض الدهنية ، والألياف الغذائية ، ومضادات الأكسدة ، والبوتاسيوم والمغنيسيوم في البندق يساعد في ضبط ضغط الدم



البندق وتعزيز الصحة

2 . البندق قد يخفض معدل الإصابة بالسرطان

أيضا تركيز البندق العالي من المركبات المضادة للأكسدة والفيتامينات والمعادن يمنحه بعض الخصائص المضادة للسرطان، بالإضافة إلى ذلك فأن البندق غني بفيتامين E ، وهو مضاد قوي للأكسدة أظهر حماية محتملة ضد تليف الخلايا التي يمكن أن تسبب السرطان .

3. فوائد البندق لتقليل الالتهاب

قد يساعد البندق على منع الالتهاب والحد منه بسبب تركيزاته العالية من الدهون الصحية، فحصت دراسة كيف يؤثر تناول البندق على الالتهاب، وأظهرت أن تناول 40 جراما من البندق قد يقلل من الاستجابة الالتهابية لدى الأشخاص الأصحاء .



فوائد البندق لضبط مستويات السكر

4. البندق يساعد فى خفض مستويات السكر في الدم

ثبت أن المكسرات مثل اللوز والجوز ، تساعد على تقليل مستويات السكر في الدم ، إلا أن هناك بحثًا عن أن البندق قد يساعد أيضًا في تقليل مستويات سكر الدم، بسبب حمض الأوليك وهو أحد الأحماض الدهنية الرئيسية في البندق ، له آثار مفيدة على حساسية الانسولين.

قد يكون لدي البندق أيضا فوائد صحية ، بما في ذلك المساعدة على خفض مستويات الدهون في الدم ، وتنظيم ضغط الدم ، والحد من الالتهابات وتحسين مستويات السكر في الدم ، من بين أمور أخرى.

على الجانب السلبي تماما مثل المكسرات الأخرى ، قد يسبب البندق الحساسية في بعض الناس.