ماهي أندر فصيلة دم

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تحتوي كل قطرة دم على كريات دم حمراء تحمل الأكسجين في الجسم، كما أنها تحتوي على خلايا الدم البيضاء التي تساعد في مكافحة العدوى والصفائح الدموية التي تساعد على تجلط الدم، ويحتوي دم الانسان أيضًا على مستضدات وهي عبارة عن بروتينات وسكريات موجودة على سطح خلايا الدم الحمراء وتعطي الدم نوعه، وعلى الرغم من وجود 33 نظام لتقسيم فصيلة الدم الا انه يشيع استخدام نظامين اثنين فقط، حسب مجموعة ABO ومجموعة Rh.

فصائل الدم

تشكل مجموعة ABO ومجموعة Rh معًا ثمانية أنواع من الدم الأساسية التي يعرفها معظم الناس، وهي ايجابي وسلبي، حيث هناك فصيلة الدم B إيجابي وB سلبي وAB إيجابي وAB سلبي وA إيجابي وA سلبي وO إيجابي وO سلبي.

ما الذي يحدد فصيلة الدم؟

يتم تحديد أنواع فصائل الدم عن طريق الوراثة، حيث تنتقل الجينات الوراثية من الاب و الام الى الابناء، ويشارك كلا من الابوين بجانب واحد من التركيب الجيني فقط. ماهو نظام ABO عندما يتعلق الأمر بنوع فصيلة الدم، قد يرث الانسان مستضد A من أحد الأبوين ومستضد من نوع B من الآخر مما يؤدي إلى فصيلة الدم AB، كما يمكن ان يرث مستضدات B من كلا الوالدين ، مما يمنحه فصيلة دم نوع B. من ناحية أخرى لا يحتوي النوع O على أي مستضدات ولا يؤثر على أنواع الدم A و B، و هذا يعني أنه إذا ورث شخص ما O من الأم وA من الأب على سبيل المثال سيكون نوع دمه هو فصيلة الدم A،ومن الممكن أيضًا أن يكون شخصان لهما فصيلة بالدم من النوع A أو B ابوين لطفل فصيلة دمه من النوع O، حيث انه يحمل كلا منهما مستضد O مع مستضد من نوع اخر وينقل كل منهما للطفل مستضد O. هناك ستة من هذه المجموعات لفصائل الدم (AA ، AB ، BB ، AO ، BO ، OO) ، والتي تسمى الأنماط الجينية، وتنبع أنواع الدم الأربعة (A و B و AB و O) من هذه الأنماط الجينية.

ماهو عامل Rh

يتم أيضًا تصنيف الدم وفقًا لشيء يُدعى عامل Rh، وهذا هو نوع مستضد آخر يكون موجود على السطح الخارجي في خلايا الدم الحمراء، بحيث انه إذا كانت الخلايا تحتوي على المستضد ، فإنها تعتبر Rh positive، واذا لم تكن تحتوي عليه فهي تعتبر من نوع Rh negative، واعتمادًا على ما إذا كان مستضد Rh موجودًا، يتم تعيين رمز إيجابي أو سلبي لكل نوع دم.

ما هي أندر فصيلة الدم؟

من الصعب تحديد نوع الدم الأكثر ندرةً في العالم، نظرًا لأنه مرتبط بالوراثة، وهذا يعني أن انتشار أنواع معينة من الدم يختلف اختلافا كبيرا في أنحاء مختلفة من العالم، ومع ذلك في الولايات المتحدة تعتبر فصيلة AB negative هي أندر فصيلة دم، وتعتبر فصيلة O positive الأكثر شيوعًا، ويرتب مركز جامعة ستانفورد للطب أنواع الدم في الولايات المتحدة من أندر إلى الأكثر شيوعا على النحو التالي:

AB negative بنسبة 0.6 في المائة.

B negative بنسبة 1.5 بالمائة.

AB positive بنسبة 3.4 في المائة.

O negative بنسبة 6.6 بالمائة.

B positive بنسبة 8.5 بالمائة.

O positive بنسبة 37.4 في المائة.

وهذا الترتيب ليس عالميًا، ففي الهند على سبيل المثال أكثر أنواع الدم شيوعًا هو B positive، بينما في الدنمارك يكون A positive، وهذه الاختلافات موجودة أيضا داخل مجموعات من الأمريكيين حيث وفقا للصليب الأحمر على سبيل المثال من المرجح أن يكون لدى الأمريكيين الآسيويين نوع دم إيجابي B أكثر من الأمريكيين اللاتينيين والقوقازيين.

لماذا فصيلة الدم مهمة

يحتوي الجهاز المناعي بشكل طبيعي على مواد واقية تسمى الأجسام المضادة،وهذه الأجسام المضادة تساعد على محاربة أي مادة لا يتعرف عليها جهاز المناعة، وهذه الاجسام المضادة عادة يكون دورها مهاجمة الفيروسات والبكتيريا، ومع ذلك يمكن للأجسام المضادة أيضًا مهاجمة المستضدات غير الموجودة في فصيلة الدم الطبيعية.

على سبيل المثال إذا كان لدي شخص ما نوع دم B ممزوجًا بنوع الدم A أثناء نقل الدم، فستعمل أضداده على تدمير المستضدات A، ويمكن أن يكون لهذا الأمر نتائج تهدد الحياة، وهذا هو السبب في أن المراكز الطبية في جميع أنحاء العالم لديها إجراءات صارمة لمنع هذا من الحدوث.

توافق الدم عند نقل الدم

يجب الوضع في الاعتبار أن أنواع فصائل الدم لا تحتاج دائمًا إلى أن تكون متطابقة تمامًا لتكون متوافقة، على سبيل المثال يحتوي الدم AB على مستضد A و B ، لذا يمكن للشخص المصاب بهذا النوع من الدم أن يستقبل إما نوع A أو نوع B من الدم، ويمكن لأي شخص الحصول على دم من النوع O لأنه لا يحتوي على أي مستضدات، وهذا هو السبب في أن الأشخاص الذين لديهم نوع O من فصيلة دم يعتبرون مانحين عالميين، اي يمكنهم التبرع بالدم لأي شخص، ومع ذلك فإن الأشخاص الذين لديهم دم من النوع O يمكنهم فقط تلقي الدم من النوع فصيلة O.

عندما يتعلق الأمر بعامل Rh، يمكن للأشخاص المصابين بالدم Rh positive أن يتلقوا إما Rh positive أو Rh negative blood، في حين أن الأشخاص الذين لديهم دم سلبي Rh لا يستطيعون الحصول إلا على دم Rh السلبي، وفي بعض الحالات يمكن أن تحمل المرأة المصابة بالدم السالب Rh طفلًا مصابًا بالدم Rh positive مما يؤدي إلى حالة خطيرة تسمى عدم توافق Rh.