انت الان تتابع موضوع فوائد سمك موسى والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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سمك موسى هو واحدة من أنواع السمك الرائعة والتي تنسب الى عائلة الأسماك المفلطحة، الأسماك المفلطحة يوجد منها حوالي خمسمئة نوع مختلف عن الاخر، وتتواجد بشكل كبير في المحيط الهادي والمحيط الاطلسي، ولكن عادة يستخدم اغلب تلك الأسماك في الطعام او على انها احدى أنواع اسماك الزينة، ويساعد شكل السمكة المفلطحة على العيش داخل المحيطات وخاصة في قاع المحيط، وذلك لأنها تستطيع ان تقوم بثني نفسها وتحول احدى عينيها من اليمين الى اليسار، كما ان الجزء الهيكلي والهضمي مرن للغاية، وتجد ان الجزء العلوي من الجسم ملون بشكل غريب مع البيئة التي تعيش فيها ولكن الجزء السفلي من السمكة يكون لونه باهت.

ما هي الخصائص الشكلية لسمكة موسى

1_ ان سمكة موسى مميزة لغاية، حيث ان سمكة موسى تمتلك عين واحدة موجودة على الجانب الايمن من راس السمكة.

2- يوجد في سمكة موسى حوالي أربعة الى سبعة نتوءات كبيرة بالقرب من العين.

3_ الطول الإجمالي لسمكة موسى حوالي 90 سنتيميتر، او اقل بقليل.

4_ لون سمكة موسى هو اللون البني مع وجود بعض البقع المختلفة البرتقالية او الحمراء، كما انها عادة ما يتم تلوين الجزء العلوي من السمكة على حسب البيئة التي تحيط بها.

بعض المعلومات عن سمك موسى

1_ اسماك موسى عادة ما تفضل العيش في القاع، ولكن يختلف الارتفاع على حسب نوع السمكة، ويتباعد بينهم من أمتار قليلة الى مئة متر.

2_ عادة ما تعيش سمك موسى في درجة حرارة ماء معينة، اي انها تتراوح ما بين 2 الى 15 درجة مئوية، ولكن أفضل درجة حرارة مناسبة لـ تكاثر الأسماك هي حوالي 6 درجات مئوية.

3_ الوزن العادي سمكة موسى والتي تشتهر به هو حوالي واحد كيلو جرام، ولكن هناك بعض الأنواع الأخرى التي تصل الى سبعة كيلو جرام.

4_ اسماك موسى هي من أكثر الانواع في الاسماك المفلطحة التي عادة ما يتم اصطيادها وخاصة في بلاد قارة أوروبا.

5_ هناك العديد من الطرق المختلفة التي تستطيع ان تعد بها وجبة مكونة من سمكة موسى، فيمكنك ان تأكل سمكة موسى مطبوخة او اعدادها على البخار، او حتى سلقها او قليها، كما يمكنك خبزها ايضا داخل الميكرويف.

ما هي فوائد سمك موسى

1_ سمك موسى واحد من أفضل انواع الأسماك فهو يحتوي على عدد كبير من المغذيات الهامة لصحة الانسان.

2_ كما انه يحتوي علي عدد كبير من القيم الغذائية والتي عادة ما تكون اعلى من باقي الأسماك.

3_ كما ان سمكة موسى يحتوي على لحم غني جدا بالأحماض الامينية وأيضا الدهنية.

4_ يحتوي سمك موسى على عدد كبير من الفيتامينات والمعادن، كما ان نوع السمكة يجعلها تختلف في نسبة الدهون التي تحتوي عليها.

5_ ان نسبة الدهون كلما ارتفعت في السمكة، كلما كانت أكثر فائدة لجسم الانسان.

6_ ولاحتواء سمك وسى على كل تلك المغذيات، فهو يساعد ويعزز نمو الخلايا الدماغية وأيضا الخلايا العصبية، وذلك لأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة منها مثلا احماض الاوميجا 3.

7_ كما ان الاحماض الموجودة في سمكة موسى تساعد كثيرا على تكوين خلايا الدماغ في الجنين.

8_ كما ان سمك موسى له دور كبير في تعزيز التطور العقلي والتطور البصري السليم للجنين، إذا ما استهلكت الام منه اثناء فترة الحمل.

9_ كما انه له دور كبير في مكافحة الإصابة بالخرف او الزهايمر، وهو عادة من الامراض التي تصيب كبار السن.

10_ يعزز المهارة العقلية كالتركيز والتذكر واشياء من ذلك القبيل.

11_ كما انه له دور كبير في حماية الجسم من الاكتئاب.

12_ سمك موسى أيضا يحافظ على صحة القلب والاوعية الدموية، وله قدرة في خفض معدلات ضغط الدم.

13_ كما ان له القدرة في حماية الجسم من السكتات القلبية وأيضا السكتات الدماغية.

14_ كما انه يحد من حدوث أي تجلطات في الدم ويقلل الاصابة باي التهابا، وخاصة التهاب المفاصل والالم التي يشعر بها الشخص.

15_ كما انه يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين د والتي لها القدرة في حماية الجسم من كثير من الامراض.

16_ يمكن استخدامه أيضا في النظام الغذائي الخاص بعملية إنقاص الوزن، لذا هو جيد جدا في عملية إنقاص الوزن وذلك لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات والقليل من الدهون.