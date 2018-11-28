شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك مشكلة فى المرتفعات.. جسمك هتظهر عليه العلامات دى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند الصعود إلى ارتفاع عالى جدًا بسرعة، يصبح التنفس صعبًا لأنك غير قادر على الحصول على الكثير من الأكسجين، وعند هذه النقطة تحديدا قد تعانى من داء الارتفاعات، والذي يُسمى أيضًا مرض الجبال الحاد (AMS)، وهو الأمر الذى يحدث فيه حالة من الدوار بالإضافة إلى عدة أعراض أخرى نقدمها لك.

ووفقا لما ذكره موقع الخدمات الصحية البريطانية "nhs"، فإن العمر والجنس واللياقة البدنية ليس لها تأثير على احتمال حصولك على دوار المرتفعات.

أعراض داء الارتفاعات

تتطور أعراض داء الارتفاعات عادة بين 6 و 24 ساعة بعد الوصول إلى ارتفاعات تزيد عن 3000 متر فوق مستوى سطح البحر، وتشمل على:

• صداع الرأس

• القيء و غثيان

• الدوخة

• التعب

• فقدان الشهية

• ضيق في التنفس



علاج داء الارتفاعات وعادة ما تكون الأعراض أسوأ في الليل.علاج داء الارتفاعات

يمكن التعامل الدوائى مع هذه المشكلة من خلال أدوية مضادة للغثيان ومخففة للصداع وأخرى مخصصة للتعامل مع داء الارتفاعات.

وهناك بعض الأمور الأخرى مثل:

• التوقف والراحة أين أنت.

• لا تذهب إلى أعلى لمدة 24-48 ساعة على الأقل.

- إذا لم تشعر بأي تحسن بعد 24 ساعة ، يجب أن تنخفض بمقدار 500 متر على الأقل (حوالي 1600 قدم).

- لا تحاول الصعود مرة أخرى حتى تختفي الأعراض تمامًا.

الوقاية من داء الارتفاعات

أفضل طريقة لتجنب دوار المرتفعات هي الوصول إلى ارتفاعات تزيد عن 3000 متر ببطء، وعادة ما يستغرق الأمر بضعة أيام حتى يعتاد الجسم على التغيير في الارتفاع.

ويجب عليك أيضا:

• تجنب الطيران مباشرة إلى مناطق ذات ارتفاع عال إن أمكن.

• خذ 2-3 أيام لتعتاد على الارتفاعات العالية قبل أن تتجاوز 3000 متر.

• تجنب تسلق أكثر من 300-500 م يوميًا.

• يمكنك قضاء يوم راحة كل 600-900 متر ترتفع أو كل 3-4 أيام.

-تأكد من شرب كمية كافية من الماء.

• تجنب الكحول.

• تجنب ممارسة التمارين الرياضية لمدة الـ 24 ساعة الأولى.

• تناول وجبات خفيفة ولكن عالية السعرات الحرارية.

• تجنب التدخين.

هناك أدوية تجنبك حدوث ذلك ولكن يجب أن تبدأ بتناول الدواء قبل 1-2 يومًا من بدء الارتفاع والاستمرار في تناوله أثناء الصعود.