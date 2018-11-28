تحذيرات من التعرّض لترهل الثدي بسبب تجاهل ارتداء حمالات الصدر الرياضية أثناء التمارين

تنصح روز جورج، محررة الصحة بصحيفة "غارديان" البريطانية، بارتداء النساء حمالات الصدر الرياضية بدلا من التيشرتات القصيرة،"crop tops"، مؤكدة أن حركة الثديين مع الجري يمكن أن تؤذي بشكل كبير جدار الثدي وتؤثر في شكله وربما تؤدي لترهله.

تقول جورج "إن ممارسة التمارين الرياضية والجري خاصة، أصبحت من الأمور الشائعة في حياة كل فتاة، ولكن مع الحرمة المتزايدة للثدي يمكن أن تؤثر سلبا في شكله، فالجري هو في الواقع سلسلة من القفزات، وبالتالي يؤثر على جسم الأنثى بالطريقة نفسها التي يؤثر بها القفز، كما أن الجري يجعل الثدي يتحرك بطرق مختلفة، صعودا وهبوطا، ولكن أيضا في كلا الجانبين".

وكشف الباحثون في مجموعة أبحاث عن صحة الثدي في جامعة "بورتسموث"، أن حركة الثديين أثناء التمارين تتراوح من 4 سم خلال المشي إلى 15 سم خلال الجري، ولأن الثديين ليسا مدعومين بعضلات، ويتكونا من الأنسجة الدهنية المرفقة بالجذع، فهما يبدوان مدعومين بشكل كبير لكن ربطهما أقل صلابة مما نفترض.

ولجميع أشكال وأحجام الثدي والتي لا يتم دعمه بحمالة الصدر الرياضية الجيدة أثناء الجري قد يؤدي إلى الألم، وعدم الشعور بالراحة، وفي دراسة استقصائية لـ1397 من المشاركين في سباق الماراثون في لندن 2012، تعانى ثلث النساء من ألم في الثدي أثناء التدريب.

وتُعد حمالات الصدر الرياضية هي الخيار الأفضل من أجل الحصول على الدعم أثناء ممارسة الرياضة. حيث تعمل الحمالة الرياضية على الحفاظ على سلامة جدار ومنع الحركة الكثيفة أثناء الممارسة التي أن تتسبب في تمدد الأربطة المحيطة بالصدر وتسبب تراجع وانحناء الثديين وهو خطر لا رجعة فيه.

يمكن العثور على حمالات رياضية جيدة بثمن بخس، ابحثِ دائمًا عن الحمالات ذات "الدعم الكبير" حتى لو كان عليك دفع أكثر من 20 جنيهًا استرلينيًا، فإن حمالة الصدر الرياضية عالية التأثير والمصممة بشكل جيد هي دائمًا صفقة رابحة.