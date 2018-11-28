شكرا لقرائتكم خبر عن عاش يا وحش.. رفع الأثقال يقلل خطر الإصابة بالنوبة القلبية و السكتة الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة حديثة إلى أن ساعة أو أقل من رفع الأثقال كل أسبوع قد تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، قام الباحثون بتقييم حوالي 12600 من البالغين على مدار أكثر من عقد من الزمان، ووجد العلماء أن كميات صغيرة من تمارين المقاومة أسبوعياً كانت مرتبطة بما يتراوح بين 40% و 70% من الحوادث القلبية الوعائية.

وقال الدكتور "ألون جيتيج" ، أخصائي القلب في مجموعة ماونت سيناى الطبية في يونكرز ، نيويورك: "إن تدريب القوة لا يكسبك فورمة فقط بل له فوائد عدة".

وأضاف "جايتج" أن رفع الأثقال له فوائد صحية واضحة ويبدو أنه يؤثر بشكل مباشر على صحة القلب والأوعية الدموية.

وقال مؤلف الدراسة "داك تشول لي"، أستاذ في علم الحركة في جامعة ولاية أيوا، إن الناس يعرفون أن الجري أمر جيد لنظام القلب والأوعية الدموية ، لكن هناك فوائد لرفع الأثقال على القلب لم تكن مدروسة في السابق.

وأضاف الباحثون أن أقل من ساعة من رفع الأثقال في الأسبوع تقلل أيضا من خطر ارتفاع نسبة الكولسترول والمتلازمة الأيضية، وهي مجموعة من الحالات المرتبطة بالسكر.