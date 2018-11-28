شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك .. كيف يتحكم 31 زوجًا من الأعصاب الشوكية فى حركتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحبل الشوكي يتكون من مجموعة اسطوانية من الأعصاب التى تنقل المعلومات من أعضاء الجسم والمحفزات الخارجية إلى الدماغ وترسل المعلومات من الدماغ إلى مناطق أخرى من الجسم، ويمتد الحبل الشوكي وسط العمود الفقري الممتد من الرقبة إلى أسفل الظهر، ونتحدث عن هذا الجزء المهم من الإنسان فى حلقة جديدة من حلقات سلسلة "اعرف جسمك".

ووفقا لما ذكرد موقع " thoughtco" العلمى، يتكون الجزء الداخلي من النخاع الشوكي من الخلايا العصبية وهي الوحدة الأساسية للأنسجة العصبية، ويكون جسم الخلية قادرا على إجراء وإرسال الإشارات العصبية، وهو مسئول بشكل خاص فى الإشارات المسئولة عن حركتك لذلك أى إصابة فى الحبل الشوكى قد تمنعك نهائيا من الحركة مرة أخرى.



الحبل الشوكى

وتوجد الخلايا العصبية والتغصنات داخل منطقة على شكل حرف H من الحبل الشوكي تسمى المادة الرمادية، تحيط منطقة المادة الرمادية بمنطقة تسمى المادة البيضاء، ويحتوي قسم المادة البيضاء في الحبل الشوكي على محاور محورها مادة عازلة تسمى المايلين، والتى تتميز باللون الأبيض وتسمح للإشارات الكهربائية بالتدفق بحرية وبسرعة، وتحمل المحاور إشارات على طول مناطق هبوطية وصاعدة بعيدًا عن الدماغ ونحوه.

أعصاب العمود الفقري

ويتم ربط المحاور التي تربط الحبل الشوكي بالعضلات وبقية الجسم في 31 زوجًا من الأعصاب الشوكية، كل زوج مع جذر حسي وجذر حركي يصنع التوصيلات ضمن المادة الرمادية، يجب أن تمر هذه الأعصاب بين الحاجز الواقي في العمود الفقري لتوصيل الحبل الشوكي ببقية الجسم، ولعل موقع الأعصاب في الحبل الشوكي هو ما يحدد وظيفتها.