شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة..الروزمارى وزيت الزعتر لعلاج قشرة الرأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قشرة الرأس من الأشياء المزعجة التى تؤثر على فروة الرأس، والقشرة هي خلايا جلدية ميتة من فروة الرأس ترافقها الحكة، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية إعداد وصفة الروزمارى والزعتر لعلاج قشرة الرأس، بحسب موقع "Step to health".



قشرة الرأس

وصفة الروزماري وزيت الزعتر

الروزماري من الأعشاب التى لها خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات ومسكنة وقابضة للمسام، مما يجعلها مثالية للتعامل مع قشرة الرأس الناجمة عن الفطريات، كما يحتوي على مواد عديدة منها: الكافور، فلافونويد، أحماض فينولية، وغيرها من العناصر الغذائية المفيدة للجسم.

الزعتر هو أيضاً مسكن مع خصائص مضادة للجراثيم والفطريات والالتهابات، بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي على فلافونيدات، بالإضافة إلى فيتامين C ومركبات أخرى.



الروزمارى

المقادير:

1 ملعقة كبيرة من روزماري (8 جرام)

1 ملعقة كبيرة من الزعتر (8 جرام)

2 كوب ماء (500 مل)



الزعتر

طريقة الوصفة:

أغلي الماء فى إناء ثم أضف الروزماري واتركه على النار لمدة 5 دقائق.أطفئ النار وأضف الزعتر واتركها حتى تبرد.توضع الوصفة على فروة الرأس الجافة بدون شطفها.