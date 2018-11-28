شكرا لقرائتكم خبر عن التوتر والضغوط النفسية تهدد شبابك ونضارة بشرتك.. اعرفى الحقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التوتر والعصبية تهدد جمال بشرتك، بهذه النصيحة بدأ تقرير نشر بموقع mayoclinic الطبي حديثه عن مدى تأثير التوتر والعصبية التى تصيب المرأة فى بعض الأوقات على صحة بشرتها وجمالها ونضارتها، ووفقا للتقرير فالكثير من التغييرات غير الصحية يحدثها التوتر وكذلك العصبية ونوبات الغضب ببشرة المرأة.

فالتوتر لا يؤثر على عقل الشخص فقد ولكن يمتد إثره إلى التأثير على البشرة والجلد، حيث يؤثر التوتر على مدى تمتع البشرة برونق ونضارة، كما يعمل التوتر على زيادة الضغط العصبى مما قد يسبب ظهور حبوب على البشرة، ولذا فالتوتر يسبب الكثير من المشكلات الصحية والنفسية والجلدية أيضا.



التوتر 1

فلا شك أن التوتر يؤذي الصحة، وقد يسبب أعراضا مرضية، ولكن ما تجهله الكثير من السيدات هو قدرة التوتر على الإساءة للبشرة، وظهور أعراض الإجهاد عليها والذبول والإصفرار، وكذلك قد يعانى البعض من مشكلات جلدية نتيجة التوتر، كظهور بعض حبوب الشباب نتيجة العصبية والنرفزة.

ومن أبرز الأعراض المرضية أيضا التى تظهر على البشرة نتيجة التوتر، والضغوط النفسية أن تصبح البشرة أكثر تحسسا، ولذا لابد من البعد عن التوتر والعصبية والتحلي بالهدوء والإسترخاء.