شكرا لقرائتكم خبر عن لصحة المرأة.. 3 عادات تضر بحياتك الجنسية والإنجابية ..ابعدى عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكثير من العوامل والعادات غير الصحية تضر بصحة المرأة، وصحة المرأة تبدأ بسلامة هرموناتها وسلامة أجهزة الجسم، فضلا عن خصوبتها وتمام حالتها الجنسية وأدائها الجنسى خلال العلاقة الزوجية، وذلك وفقا لتقرير نشر بموقع mayoclinic



الكحول

فالمرأة يجب عليها الاهتمام بصحتها وسلامتها بداية من مرحلة الطفولة وحتى الشيخوخة، فالكثير من العوامل غير الصحية تسبب لها أضرارا كبيرة بصحتها النفسية والجنسية والخصوبة أيضا، ووفقا للتقرير فعلى المرأة أن تهتم بسلامتها وتتبع بعض الإجراءات الصحية وتقلع عن بعض تلك العادات الغير صحية والتى من بينها :



تدخين

ـ الشاى والقهوة : عادة يومية ولكنها غير صحية لاحتوائها على الكثير من الكافيين غير الصحي والمضر بصحة المرأة الجنسية ويجعل نومها غير متواصل.

ـ التدخين والكحول : أبرز وأهم العادات غير الصحية، التى تسبب الإدمان، وتضر بسلامة المبايض والصدر ووتعرض لمشكلات معوية وقد ترفع فرص الإصابة بالسرطان.

ـ تناول الأكلات السريعة الوجبات الجاهزة التى تقلل من قوة المناعة، وتحد من دفاعات الجسم ضد الأمراض والمشكلات الصحية المتوقعة.