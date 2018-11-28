شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مضادات الاكتئاب..أنواعها وآثارها الجانبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مضادات الاكتئاب من الأدوية التى تساعد فى علاج الاكتئاب وتخفيف أعراضه من خلال عمل تغييرات فى كيمياء الدماغ، من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على كل المعلومات اللازمة عن مضادات الاكتئاب، بحسب موقع "medical news today".



ادوية مضادة للاكتئاب

س: ما هى مضادات الاكتئاب؟

مضادات الاكتئاب أو "AntidepressantS"هي الأدوية التي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب واضطراب القلق الاجتماعي واضطرابات القلق والاضطراب العاطفي الموسمي، والاكتئاب أو الاكتئاب المزمن المعتدل.

وتهدف مضادات الاكتئاب إلى تصحيح الاختلالات الكيميائية للناقلات العصبية في المخ التي يعتقد أنها مسئولة عن التغيرات في المزاج والسلوك.وبدأ استخدام مضادات الاكتئاب لأول مرة في عام 1950، ثم أصبح استخدامها أكثر شيوعاً في السنوات الأخيرة.



الاكتئاب

س: ما هى أنواع مضادات الاكتئاب؟

يوجد مواد كيميائية فى الدماغ تعرف باسم "الناقلات العصبية" وترتبط هذه المواد بالاكتئاب وتشمل هذه المواد: السيروتونين، الدوبامين وغيرها، يمكن تقسيم مضادات الاكتئاب إلى خمسة أنواع رئيسية تعمل على التأثير على هذه الناقلات العصبية وفقاً لنوعها.

1-أدوية مثبطات امتصاص السيروتونين والنورادرينالين (SNRIs)

وهذا النوع الأكثر شيوعاً من مضادات الاكتئاب، ويتم استخدام مثبطات امتصاص السيروتونين والنورادرينالين (SNRIs) لعلاج الاكتئاب الشديد واضطرابات المزاج، واضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة واضطراب الوسواس القهري واضطرابات القلق وأعراض انقطاع الطمث وغيرها.

ويثير SNRIs مستويات من السيروتونين والنورادرينالين، وهما الناقلات العصبية في الدماغ التي تلعب دورا رئيسيا في تحسين المزاج.

2-مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs)

من مضادات الاكتئاب الفعالة في علاج الاكتئاب، ولها آثار جانبية أقل من مضادات الاكتئاب الأخرى، ويمنع الـ SSRIs امتصاص السيروتونين في الدماغ، وهذا يجعل من السهل على خلايا المخ تلقي الرسائل وإرسالها ، مما يؤدي إلى تحسين الحالة المزاجية وجعلها أكثر استقرارًا.

3- مثبطات أوكسيديز مونوامين (MAOIs)

يساعد "مونوامين أوكسيديز" على كسر الناقلات العصبية، مثل السيروتونين وهذا يؤدي هذا إلى مزاج أكثر استقراراً وتقليل القلق، ويستخدم الأطباء هذه الأدوية مع الحالات المرضية التي لم تعمل فيها مضادات الاكتئاب الأخرى.

4-النورادرينالين ومضادات الاكتئاب السيروتونينية المحددة (NASSAs)

وتستخدم هذه الأدوية لعلاج اضطرابات القلق، وبعض اضطرابات الشخصية، والاكتئاب.

5-مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات (TCAs)

سميت مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات (TCAs) بسبب وجود ثلاث حلقات في التركيب الكيميائي لهذه الأدوية، و يتم استخدامها لعلاج الاكتئاب وبعض أنواع القلق، وأنها يمكن أن تساعد في السيطرة على الألم المزمن.



مضادات الاكتئاب

س: ما الآثار الجانبية لمضادات الاكتئاب ؟

من المرجح أن تحدث أي آثار جانبية خلال أول أسبوعين من استخدام مضادات الاكتئاب، ثم تتراجع تدريجياً، وأكثر الآثار الجانبية شيوعاً هي الغثيان والقلق، ولكن هذا يعتمد على نوع الدواء المستخدم، ولكن إذا كانت الآثار الجانبية مزعجة للغاية، أو إذا تضمنت التفكير في الانتحار، فيجب إبلاغ الطبيب في الحال.

س: ما أعراض الانسحاب أو التوقف عن تناول مضادات الاكتئاب؟

مضادات الاكتئاب لا تسبب الإدمان، وعندما تتوقف عن استخدام مضاد للاكتئاب، لن تواجه نفس نوع أعراض الانسحاب التي تحدث، على سبيل المثال ، عند الإقلاع عن التدخين.

ومع ذلك ، حوالي 1 من كل 3 أشخاص الذين استخدموا SSRIs و SNRIs أبلغوا عن بعض أعراض الانسحاب بعد التوقف عن العلاج.

استمرت الأعراض من أسبوعين إلى شهرين وشملت:

-القلق.

- دوخة.

- كوابيس.

-أحاسيس شبيهة بالصدمات الكهربائية في الجسم.

- أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا.

- ألم فى البطن.

يجب أن يخفض الأطباء الجرعة تدريجيًا لتقليل خطر أعراض الانسحاب.