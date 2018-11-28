أسماء مواليد تعني الهدية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 نوفنبر 2018 06:02 مساءً - طفلك هو هدية من الله، فلذلك عليك التفكير باسم يعني الهدية حين تختارين اسماً لمولودك مثل الأسماء التالية:

هدية: وهو يفسر نفسه.

هبة: الهدية التي لا تنتظر المقابل.

هدايا: جمع كلمة هدية.

فضل: وهو اسم ولد ويعني الهدية أيضاً.

أديا: اسم أفريقي ويعني الهدية.

عطية: يليق بالجنسين ويعني الهدية بلا مقابل.

عطايا: ويمكن أن يطلق على الجنسين وهو جميع عطية.

داناه: وهو اسم أفريقي ويعين الهدية.

دورا: وهو يعني الهدية، وهو اسم إغريقي.

كوربان: وهو اسم هندي ويعني الهدية.

إنام: هو اسم مذكر أفريقي غاني، ويعني الهدية.

هانز: اسم مذكر ألماني ويعني الهدية.