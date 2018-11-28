أسماء مواليد تعني الهدية

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 نوفنبر 2018 06:02 مساءً - طفلك هو هدية من الله، فلذلك عليك التفكير باسم يعني الهدية حين تختارين اسماً لمولودك مثل الأسماء التالية:
هدية: وهو يفسر نفسه.
هبة: الهدية التي لا تنتظر المقابل.
هدايا: جمع كلمة هدية.
فضل: وهو اسم ولد ويعني الهدية أيضاً.
أديا: اسم أفريقي ويعني الهدية.
عطية: يليق بالجنسين ويعني الهدية بلا مقابل.
عطايا: ويمكن أن يطلق على الجنسين وهو جميع عطية.
داناه: وهو اسم أفريقي ويعين الهدية.
دورا: وهو يعني الهدية، وهو اسم إغريقي.
كوربان: وهو اسم هندي ويعني الهدية.
إنام: هو اسم مذكر أفريقي غاني، ويعني الهدية.
هانز: اسم مذكر ألماني ويعني الهدية.
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