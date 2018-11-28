عالجي إمساك الرضيع بالعسل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 نوفنبر 2018 06:02 مساءً - عندما يبكي الطفل باستمرار ولا يتبرز لعدة أيام، ويسكت حين يوضع على بطنه، فيجب أن تتأكدي من أن طفلك يعاني من الإمساك، والامساك يسبب الضيق للطفل لأنه يحاول التغوط ولا يستطيع، ولذلك تقدم لك اختصاصية التغذية الدكتورة ريهام بركة النصائح التالية وهي من منزلك للتخلص من إمساك الرضيع:

يستخدم العسل للتخلص من الإمساك عند الكبار والصغار، ولكن بشرط أن يكون الرضيع قد تجاوز السنة من عمره، حيث تقدم له المشروبات العشبية المحلاة بالعسل.

لا تقدمي له المشروبات العشبية المحلاة بالسكر، لأنه يزيد من الغازات وآلام البطن.

ضعي قطرة عسل على سرة الرضيع ولفيها بقطعة قماش أو لاصق صغير، سوف تلاحظين اختفاء الإمساك خلال ساعات.

ترطيب فتحة الشرج بقليل من زيت الزيتون يفيد في علاج الإمساك.

تقديم الماء بين الرضعات يعالج الإمساك.

عالجي الإمساك لنفسك لأنه ينتقل للصغير.

دلكي بطن الصغير بزيت الزيتون الدافئ وبحركات دائرية عكس عقارب الساعة.

لا تعرضي الصغير لتيارات الهواء لأن الغازات "التطبل" سوف يزداد.