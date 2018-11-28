شكرا لقرائتكم خبر عن لم يفت الأوان.. المراكز الفيدرالية لمكافحة الأمراض تنصح بأخذ تطعيم الأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصحت المراكز الفيدرالية لمكافحة الأمراض بتعاطى تطعيم الأنفلونزا قائلة فى تقرير حديث لها إنه لم يفت الأوان ويجب أخذ التطعيم للوقاية من الفيروس الذى يمكن أن يرفع خطر الوفاة لمرضى القلب.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، قال الدكتور "تريش بيرل" رئيس الامراض المعدية في مركز ساوث ويسترن الطبي بجامعة تكساس في دالاس، إنه ما زال هذا المرض لم يظهر فى هذا الموسم، ولكن هناك بعض حالات الوفاة التي تم الإبلاغ عنها بالفعل ، والتي تهمنا دائمًا."

وفي مؤتمر صحفي في أواخر سبتمبر من أجل إطلاق حملة التطعيم، قال الطبيب العام في الولايات المتحدة الدكتور "جيروم آدمز" أن سلالة شديدة القسوة من فيروس الأنفلونزا سوف تجتاح البلاد لذلك يجب تطعيم جميع الفئات العمرية.

في تقرير أسبوعي حديث ، قالت المراكز الفيدرالية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن نشاط الإنفلونزا في جميع أنحاء البلاد لا يزال منخفضًا، لكن هذا ليس غير عادي، حيث يمكن أن يتراوح موسم الإنفلونزا الذروة من ديسمبر إلى مارس ، وشهر فبراير شهر الذروة الأكثر شيوعًا.

ومع ذلك ، يوصي خبراء الصحة أن يحصل أي شخص يزيد عمره عن 6 أشهر على لقاح الأنفلونزا بحلول نوفمبر على أبعد تقدير لأن اللقاح يستغرق أسبوعين ليصبح فعالاً.