شكرا لقرائتكم خبر عن فيتامينات تساعدك على منع الالتهاب بالجسم.. C أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشارت العديد من الأبحاث الطبية إلى أن بعض الفيتامينات تحتوى على مركبات مضادة للالتهابات، ويمكن الحصول على هذه الفيتامينات فى شكل أدوية مكملة أو عن طريق تناول أطعمة تحتوي على هذه الفيتامينات بشكل طبيعى، وفقا لموقع " verywellhealth" فإن هناك 6 من الفيتامينات تمتلك خصائص مضادة للالتهابات.

فيتامين A

وجدت الدراسات أن فيتامين (أ) يمكن أن يحافظ على نظام المناعة نتيجة الإفراط في العمل وتسبب الالتهاب، وبالتالى يمكن أن تساعد الأنظمة الغذائية الغنية بالبيتا كاروتين وفيتامين A في تقليل الالتهاب.

الأطعمة الغنية بفيتامين أ تشمل الجزر ، اللفت ، والسبانخ ، ومجموعة واسعة من الخضروات الورقية.



مصادر فيتامين A

فيتامين B

الأشخاص الذين لديهم فيتامين انخفاض ب 6 لديهم ارتفاع فى مركب مسئول عن التسبب فى الالتهابات ، خاصة في أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، لتقليل الالتهاب وزيادة فيتامين ب 6 ، جربي تناول الأطعمة الغنية بفيتامينات ب ، بما في ذلك اللفت والفلفل والفطر والشمام والتونة والدواجن.

فيتامين C

فيتامين سي يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز المناعي وعمله بشكل جيد علاوة على ذلك، تشير الأبحاث إلى أن فيتامين سي يمكن أن يتخلص من الجذور الحرة المسؤولة عن الالتهاب فى الجسم.

للحصول على المزيد من فيتامين سي تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات ، والتي تحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تحسن الصحة وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطانات.



فيتامين سى

فيتامين D

أثبتت الدراسات منذ فترة طويلة وجود علاقة بين انخفاض فيتامين (د) ومجموعة متنوعة من الأمراض الالتهابية.

فيتامين (د) متوفر طبيعياً من الشمس ، لكن لا يستطيع الجميع الحصول على جميع الفيتامين د من الشمس، يجب على أي شخص يشك في انخفاض مستويات فيتامين (د) أن يتحدث إلى الطبيب لتناول المكملات اللازمة، أفضل مصادر الطعام لفيتامين (د) هي الأسماك ، صفار البيض ، اللحوم ، والأطعمة المكملة بفيتامين د ، بما في ذلك الحليب.

فيتامين E

فيتامين إي هو فيتامين مضاد للأكسدة ، مما يعني أنه يمكن أن يقلل من الالتهاب، كما أن له خصائص مضادة للالتهابات، يوجد فيتامين E بشكل طبيعي في المكسرات والبذور ، بما في ذلك اللوز وبذور عباد الشمس، الأفوكادو والسبانخ.



فيتامين E

فيتامين K

فيتامين K يمكن أن يقلل من علامات الالتهاب ويساعد في تخثر الدم وحماية صحة العظام، يجب أن يهدف الرجال البالغين إلى تناول 120 ميكروجرام (ميكروغرام) يوميًا من فيتامين K ، بينما يجب أن تستهدف النساء 90 ميكروغرامًا..

يمكن الحصول على فيتامين K1 في الخضروات الورقية ، بما في ذلك اللفت والسبانخ والقرنبيط والملفوف ، في حين تم العثور على K2 في الدجاج والكبد والبيض.