شكرا لقرائتكم خبر عن بعلماء ينجحون فى تحويل لقاح شلل الأطفال إلى مسحوق وحفظه فى درجة حرارة الغرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق من العلماء فى تجفيف لقاح شلل الأطفال وتحويله إلى مسحوق يمكن استخدامه في مواقع خالية من التبريد وقد يساعد الأطباء في التغلب على المرض.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، قام العلماء بتجفيف اللقاح المضاد للحقن في مسحوق وحفظه في درجة حرارة الغرفة لمدة أربعة أسابيع، ثم قاموا بإعادة ترطيبه وحقنه في الفئران ، مما منحهم الحماية الكاملة ضد فيروس شلل الأطفال ، الذي يمكن أن يسبب الشلل والإعاقة مدى الحياة.

وقال الباحث الأول في الدراسة ، "وو جين شين" ، من قسم الميكروبيولوجيا الجزيئية والمناعة بجامعة جنوب كاليفورنيا: "بغض النظر عن مدى روعة العقار أو اللقاح ، إذا لم يكن سهل نقله بما فيه الكفاية ، فإنه لا يحقق أي شيء جيد".

ويعد مرض شلل الأطفال من الأمراض شديدة العدوى التي تقترب من القضاء عليها ، حيث تم الإبلاغ عن 22 حالة فقط في جميع أنحاء العالم في عام 2017، ولكن الأطفال الصغار معرضون للخطر في البلدان التي قد لا يكون فيها تبريد اللقاحات متاحًا على نطاق واسع.

ويأمل الباحثون في أن تقوم مؤسسة أو شركة بتولي المشروع لدفع تكاليف التجارب السريرية البشرية التي يمكن أن تؤدي إلى الموافقة على اللقاح المجفف.

وتم نشر نتائج الدراسة بجامعة جنوب كاليفورنيا خلال شهر نوفمبر في مجلة mBio .