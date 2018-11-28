شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. العسل بالزنجبيل والقرفة والقرنفل لتقوية الجهاز المناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل تقلبات الطقس، تنتشر الإصابة بأمراض الشتاء كنزلات البرد أو التهاب الشعب الهوائية، وقد يصل الأمر لالتهاب الرئوي، ونجد أن الكثير من الأشخاص يرغبون في التوصل للحل الأمثل لتقوية الجهاز المناعي للحد من الإصابة بهذه الأمراض.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أفضل الوصفات الطبيعية التي تعمل على تقوية الجهاز المناعي في الجسم، وتحد من الإصابة بنزلات البرد الشديدة، وذلك وفقا لما نشره موقع "livingwellmom"، والذي أكد العسل الأبيض الطبيعي والنقي هو ا لأساس في ارتفاع مستوي المناعة بالجسم.

وأشار التقرير، إلي أن العسل الخام داعم قوي للجهاز المناعي في الجسم، ويعمل ارتفاع مستوياته وتالحد من الإصابة بأمراضه المختلفة، ولكن ذلك يصبح وفقا لما تقوم بإعداده معه وتناوله.

وصفة طبيعية لتقوية الجهاز المناعي بالعسل وهي:

- عسل خام.

- قرنفل.

- قرفة.

- زنجبيل.

- الكركم .

- زيت الزيتون.

طريقة إعداد الوصفة الطبيعية:

أكد التقرير علي ضرورة دمج جميع الخامات السابق ذكرها، ووضعها في برطمان مصنوع من الزجاج، وأخذ ملعقة منها في الصباح علي الريق يوميا، وستلاحظ الفرق بشكل سريع.