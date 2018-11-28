انت الان تتابع موضوع كيف أبتعد عن الاكتئاب والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الاكتئاب هو ذلك الشعور الغير جيد الذي يؤثر على الشخص والذي يكون عبارة عن مزيج من الشعور بالوحدة والرفض ممن حوله ويصبح الشخص في تلك الحالة عاجزا عن ممارسة الحياة أو حل المشاكل التي يواجهها بشكل صحيح وغير قادر على أتخاذ الكثير من القرارات خلال تلك الفترة.

طرق الابتعاد عن الاكتئاب

من الممكن الابتعاد عن الاكتئاب أو التخلص منه أن كنت تشعر بـ أعراض الاكتئاب من خلال اتباع الخطوات التالية.

1- عدم الجلوس في المنزل لفترة طويلة

حيث أن الشعور بالوحدة من الأشياء التي تزيد الاكتئاب عند بعض الأشخاص لذا من الأفضل الخروج من المنزل ورؤية الأماكن الجديدة والتعرف على أشخاص جدد فتلك الطريقة تحسن من الحالة المزاجية للشخص وتقلل من الاكتئاب.

2- ممارسة الرياضات المختلفة

حيث قد أفادت الكثير من الأبحاث الحديثة والدراسات على أن ممارسة المزيد من التمارين الرياضية يحد من الاكتئاب وحتى أن كنت تمارس أبسط أنواع الرياضات وهو المشي لمدة نصف ساعة في اليوم وبالطبع أن الجري أفضل في معالجة الاكتئاب وطرد الطاقة السلبية من الجسم.

3- مشاركة الأخرين

سوف تكون الحياة أفضل ما يكون في حالة مشاركة الآخرين فالعزلة من الأشياء التي تؤثر سلبا على الحالة النفسية للشخص ومن الممكن مشاركة الأصدقاء في بعض النشاطات التي يقومون بها في النادي على سبيل المثال أو النشاطات الخيرية وغيرها من أوجه المشاركة.

4- التمسك فقط بالأشخاص الذين يمدوك بالسعادة من حولك

أن تلك الطريقة تضمن لكم البقاء أطول فترة ممكنة سعداء مع أشخاص مرحين ولا يفضلون العزلة أو الاكتئاب ولن يدفعوا بكم إلى الأحزان ومن الممكن القيام مع هؤلاء الأشخاص بالكثير من الأشياء المرحة وأشياء تجربها للمرة الأولى.

5- التحرك الدائم إن كنت تجلس في المنزل

أن الثبات مكانك لفترة طويلة من اليوم داخل المنزل من الأشياء التي تشعرك أنك بدون فائدة في الحياة ومن ثم تجعلك تشعر بالكآبة الشديدة وعلى الشخص أن يجدد مكان جلوسه والقيام لك فترة والانشغال بأي أمر خلال فترة وجوده في المنزل حتى لا يشعر بتلك المشاعر السلبية وعلى الشخص أن يأخذ كفايته من النوم يوميا حى ينهض من النوم نشيط.

6- إسعاد نفسك

لا توقف سعادتك على من حولك ولا بدم أن تجد الطريقة الخاصة التي تسعد بها نفسك حتى وإن قمت بالتفكير في تلك الأشياء فالسعادة من الأمور التي تبعد عنك التفكير السلبي والاكتئاب.

7- التحدث كثيرا عن الأشياء التي تسعدك

أن التحدث عن الأشياء التي تسعدك من الأمور الهامة للشخص والتي تعطى له دفعة في الحياة ومن الأفضل عدم ذكر الأشياء التي تخيفه أو تتسبب له في المضايقات والمشاكل.

8- اختيار الأغذية التي تتناولها

أن أختيار الأغذية التي تتناولها بشكل يومي من الأمور التي تؤثر كثيرا على الحالة المزاجية لذا لابد من الحصول على الأطعمة والوجبات التي تحتوي على الأحماض الدهنية والكروم والزنك والكثير من المعادن التي تحسن من حالة المزاج واختيار الأطعمة والحلوى خاصة الشوكولاتة لما تدخله من سعادة على من يتناولها.

9- كتابة ما تشعر به

أن عملة إخراج المشاعر السلبية أو ما تشعر به من مشاعر غير جيدة لهو من الأشياء الصحية والجيدة بالنسبة للأشخاص خاصة من يعانون من الاكتئاب وقد أكد كبار الاخصائين على أن إخراج ما يشعر به المرء في الكتابات من الأمور التي تحسن من الحالة الذهنية.