انت الان تتابع موضوع كيف أنظف كليتي والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الكلية هي أحد الأعضاء الأساسية الموجودة في الجسم، والكلية هي المسؤولة عن تنقية الجسم من السموم، والتخلص من الفضلات الزائدة في الجسم، ولو حدثت أي مشكلة في الكلى سوف يؤدي ذلك إلى حدوث الكثير من المشاكل في الجسم، لهذا سوف نوضح لكم طريقة تنظيف الكلية.

ما هي الكلى

الكلى هي أحد الأعضاء الأساسية في الجسم، ويجب الاعتناء بها لأنها العضو المسئول عن تخليص الجسم من السموم الزائدة كما أشرنا.

الكلية هي تشبه حبة الفاصولياء في الشكل، وحجمها صغير جدا لا يتراوح 150 جرام، لكنها هي العضو الأساسي الذي يقوم بفلترة الدم في الجسم حيث تقوم الكلية بفلترة الدم بمقدار 12 مرة في اليوم أكثر من مليون جزء ترشيح، وبذلك فهي تخلص الجسم من السموم.

يجب الاهتمام بتناول الأطعمة والمشروبات التي تساعد الكلية على القيام بأداء دورها في التخلص من السموم الزائدة في الجسم، لأن الكلية معرضة للترسبات.

طرق تنظيف الكلية

هناك العديد من الطرق التي تساعد على تنظيف الكلى ومنها:

– تناول عصير التوت البري لأن التوت البري بشكل خاص يمتلك خصائص تمنع من تكون البكتيريا في مجرى البول، كما أنه يتسبب في قتل البكتيريا والتقليل من احتمالية الإصابة بالتهابات المسالك البولية.

– شرب عصير الشمندر الذي يحتوي على كمية جيدة من المواد المضادة للأكسدة، والتي تقوم بالتخلص والقضاء على البكتيريا في المسالك البولية، ومنع تكاثرها، ومنع حدوث الترسبات الكالسيوم في المسالك البولية، ووقاية الجسم من الإصابة بحصوات الكلى.

– تناول الليمون، لأن الليمون يحتوي على نسبة أحماض عالية وهذه الأحماض تعمل على منع تكون الحصوات في الكلى، وفي نفس الوقت تساعد على تفتيت الحصوات الموجود بالفعل في الكلية.

كذلك يعمل الليمون على زيادة نسبة الستريك في البول، ويقوم بتنظيف الكلى بشكل سريع، ولهذا ينصح بشرب كوب من الليمون كل يوم.

– عصير التفاح من المشروبات التي تحتوي على كمية جيدة من البكتين التي تلعب دور حيوي في تطهير المسالك البولية، لأن البكتين يعمل على التخلص من المعادن الثقيلة التي توجد في الدم.

كذلك يحتوي التفاح على مواد مضادة للأكسدة تمنع من التهابات الكلى أو المسالك البولية.

– تناول كل من البقدونس والكرفس بكثرة، لأن كل منهم يحتوي على مادة الإيبول وهذه المادة تساعد في تطهير الكلى، وتدخل في صناعة الكثير من أدوية الكلى التي توصف لتفتيت الحصوات في الكلى، والتخلص من الترسبات، وهما يعتبران من مدرات البول الطبيعية.

– خل التفاح من الأشياء التي تقوم بتنظيف الكلى وطرد السموم الزائدة منها، والقيام بمساعدتها على أداء دورها.

– شرب الشاي الأخضر بكثرة، لأنه من المشروبات الرائعة التي تساعد في تنظيف الكلى، وتنقيتها من السموم.

– تناول الرمان والبطيخ والعنب، لأن هذه الفواكه تحتوي على أحماض تقوم بعمل تفتيت الحصوات في الكلى، والقيام بالتخلص من العناصر السامة في الجسم.

– الزنجبيل والكركم، يمكن استخدامها كتوابل لأنها من التوابل التي تساعد في تنظيف الكلى.

طريقة غسل الكلى عن طريق البقدونس

1-يتم إحضار حزمة من البقدونس وغسلها جيدا بالماء، ثم القيام بتقطيعها بشكل ناعم، ووضعها في إناء على النار.

2- غلي البقدونس مع الماء في درجة حرارة متوسطة لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

3- يترك المزيج حتى يبرد ويتم تصفيته ووضعه في الثلاجة.

4- يتم تناول كوب من هذا المشروب كل يوم في الصباح على الريق، وللحصول على أفضل النتائج يتم شرب 3 أكواب من هذا الخليط على مدار اليوم.

فوائد البقدونس للكلى

البقدونس أحد أنواع الخضروات التي لها الكثير من الفوائد للجسم كله، وفوائد خاصة للكلى، ومن هذه الفوائد ما يلي:

– يعتبر البقدونس من النباتات العشبية التي لها القدرة الفائقة على تنظيف الكلية من كل الشوائب؛ لأن البقدونس يحتوي على نسبة عالية من مركبات الأبيول والماريسيتين.

– يساعد البقدونس على إذابة الترسبات والأملاح الزائدة المتراكمة في الكلى.

– يقوم البقدونس بتنشيط عمل الكلى وزيادة قدرتها.

– يعتبر البقدونس من أفضل مدرات البول، وبالتالي تخلص الجسم من السموم من خلال طرحها في البول.