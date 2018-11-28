نيوزلندا تخصص أكشاكا لاكتشاف سرطان الخصيتين

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - هل فكرت أبدا في إجراء فحص طبي لكنك قلقت من ذلك؟ حسنا، اخلع بنطالك، وقابل "تيستيماتك".

إنه كشك يسمح للرجال في نيوزلندا بفحص خصيتيهم، دون حرج من مواجهة طبيب.

ويعد سرطان الخصية أكثر أنواع السرطان انتشارا، بين الشباب في الدول الغربية، ويجري إطلاق تلك الأكشاك في معرض كبير، في مدينة أوكلاند.

لكن كيف يعمل؟

ادخل الكشك، وأنزل بنطالك لأسفل، وسيقوم طبيب بفحصك دون أن تتواجها، وذلك من خلال ثقب صغير.

وسيطلق الكشك نهاية هذا الأسبوع، خلال معرض "بيغ بوي إكسبو"، وهو معرض ضخم معني بكل الأشياء التي يفترض أن يهتم بها الرجال.

ويضم المعرض أشياء، مثل السيارات والأدوات والأنشطة الرياضية ومعدات البناء.

ما ستفعله خلال الفحص هو: استجمع شجاعتك، ادخل إلى الكشك، اسحب ستارة حول جسمك، ثم أنزل بنطالك.

ما سيحدث بعد ذلك ليس نوعا من عمليات الفحص عالية التقنية، بدلا من ذلك، هناك طبيب مسالك بولية ذو خبرة يجلس داخل الكشك، وسيقوم عبر ثقب صغير بمد يده، وتحسس خصيتيك، وخلال دقائق يمكنك الانصراف.

ويتماشى ذلك المشروع مع هدف منظمة مكافحة سرطان الخصيتين في نيوزلندا، برفع الوعي بهذا المرض.

ومرض سرطان الخصيتين يتمتع بنسب عالية للغاية للشفاء، لكن الأمر يعتمد تماما على مدى الكشف عنه مبكرا.

ووفقا لأرقام المنظمة الخيرية، فإن 90 في المئة من الحالات يتم شفاؤها، وإذا اكتشفت مبكرا تزيد نسبة الشفاء لتصل إلى 99 في المئة.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا إن هذا النوع من السرطان هو الأكثر انتشارا، بين الرجال في سن ما بين 15 إلى 45 عاما، لكنها تشير إلى أن سرطان الخصيتين، في حد ذاته، "واحد من أقل أنواع السرطان انتشارا".

وتضيف الهيئة: "الأعراض الشائعة للمرض هي تورم غير مؤلم، أو انتفاخ في إحدى الخصيتين، أو أي تغيير في شكل أو ملمس إحدى الخصيتين".

وتشير بيانات الهيئة البريطانية إلى أن 2200 رجل تشخص إصابتهم بسرطان الخصيتين، في بريطانيا سنويا.

لكن منظمات معنية بمكافحة السرطان تحذر من أن كثيرا من الرجال لا يقومون بإجراء الفحوصات الدورية، وغير واعين بضرورتها.

ويقول معهد أبحاث السرطان في بريطانيا إن "سرطان الخصيتين أكثر انتشارا بين الذكور البيض، مقارنة بأقرانهم من الأسيويين أو السود".