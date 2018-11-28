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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جزء كبير من المشاكل الصحية التى تؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية ناتجة عن الشرايين التى يحدث ضرراً لها بسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار والسموم فى الجسم، فى هذا التقرير نقدم 5 طرق للحفاظ على صحة القلب والشرايين، بحسب موقع " Step to health".



اكلات غنية باوميجا 3

تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية للحفاظ على صحة الشرايين

ليست كل الدهون سيئة للشرايين، ولكن هناك دهون صحية فى الأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، وهذا النوع من الدهون يزيد من نسبة الكوليسترول الجيد (HDL) بينما يساعد على إزالة الكولسترول السيئ (LDL) و الدهون الثلاثية من جسمك.

الاستهلاك المنتظم للأوميجا 3، حتى عن طريق المكملات الغذائية ، سيقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية، بالإضافة إلى ذلك، فإن أوميجا 3 هو عامل مضاد للالتهابات، وبالتالي فهو جيد لجسمك وللمخ.

وتوجد أحماض أوميجا 3 فى :الأسماك الزيتية (السردين ، السلمون ، الماكريل ، التونة ، الرنجة)، المكسرات والبذور، الأفوكادو، زيت الزيتون، فول الصويا.

ممارسة الرياضة بانتظام هي واحدة من أكثر العادات الموصى بها بشدة إذا كنت تريد الحفاظ على صحة الشرايين، لأن الجسم النشيط تكون دورته الدموية جيدة ويعمل على نظام صحي للقلب والجهاز التنفسي وهو ما يمنع ويحسن من ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، ومشاكل الوزن.

ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة فقط في اليوم، يخفض ​​خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتة الدماغية.



خضراوات

تناول نظام غذائي متوازن

تناول نظام غذائي متوازن جيد لجسمك بكل أنواع الطرق، حيث يحافظ على صحة الشرايين ويساعدك على الحفاظ على وزن صحي، وهذا النظام لا يعنى أنه نظام لإنقاص الوزن، فيمكنك تناول كل أنواع الطعام ولكن بكميات قليلة، مع الحد من السكر والملح، ويحتوى النظام الغذائي المتوازن على: الفواكه والخضراوات الطازجة، الحبوب الكاملة والبقوليات، المكسرات والبذور، اللحوم الخالية من الدهون والسمك

تقليل التوتر والإجهاد

عندما يكون جسمك في حالة متوترة، تحدث بعض التفاعلات الكيميائية. هذه التفاعلات يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في الشرايين ويسرع معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم أيضاً، لذلك ، تمارين الاسترخاء والتنفس ضرورية للتخلص من التوتر.



اللحوم المصنعة غنية بالكوليسترول ابتعد عنها

ابتعد عن الأطعمة عالية الكوليسترول

يستخدم جسمك كمية صغيرة من الكوليسترول لأداء بعض العمليات، ومع ذلك ، فإن الكثير منها في الشرايين هو عامل مساهم في العديد من أمراض القلب المختلفة، ومن الأطعمة التى تحتوى على الكوليسترول والتى يجب أن نقلل منها:

-اللحوم الحمراء.

-منتجات الألبان الكاملة الدسم والزبدة.

-اللحوم المدخنة واللحوم الباردة والسجق.

-الأطعمة المقلية ورقائق البطاطا.

-المعجنات المصنعة والخبز.