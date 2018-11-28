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يعاني مجموعة كبيرة من الاشخاص ببروز البطن، وهي من العلامات الغير مريحة سواء للرجال أو السيدات، وفيما يلي سنعرض أسباب بروز البطن.

بروز البطن

تظهر الدهون في منطقة البطن مع التقدم في العمر خاصة النساء بعد انقطاع الطمث، فتتراكم دهون الجسم حول البطن، وتظهر الأبحاث أن الدهون الموجودة في منطقة البطن تحمل الكثير من المخاطر الصحية خطيرة.

ويمكن الحد من التهديدات التي تشكلها الدهون في البطن عن طريق تحديد الوزن المثالي للجسم وتحديد السعرات الحرارية التي يحتاج إليها الجسم لتتم عملية الحرق بشكل جيد، والحرص على ممارسة الرياضة بانتظام خاصة التمارين الخاصة بالبطن.

ما هي أسباب بروز البطن

– تلعب الشيخوخة والتقدم في العمر دورًا بارزا في بروز البطن، حيث مع التقدم في السن تقل كتلة العضلات في حين أن الدهون تزداد، وفقدان كتلة العضلات يقلل من معدل استخدام الجسم للسعرات الحرارية مما يسبب صعوبة أكثر في الحفاظ على الوزن المثالي.

– تلاحظ العديد من النساء زيادة في دهون البطن مع تقدمهن في السن حتى لو لم يحدث زيادة في الوزن العام للجسم، وهذا بسبب انخفاض مستوى الأستروجين الذي يؤثر على توزيع الدهون في الجسم.

– تعتبر الوراثة واحدة من أهم أسباب بروز البطن حيث تميل بعض الاجسام إلى اكتساب المزيد من الوزن حول الخصر ومنطقة البطن وخاصة الجسم الذي يأخذ شكل التفاحة أو الشكل الكمثري.

المشاكل الصحية التي تسببها دهون البطن

المشكلة في بروز البطن هي وجود دهون في البطن أو وجود دهون تحت الجلد، وتقع في أعماق البطن وتحيط بالأعصاب الداخلية، وعلى الرغم من أن الدهون الموجودة تحت الجلد تشكل الكثير من المخاوف التجميلية إلا أنها ترتبط أيضا بالكثير من المشاكل الصحية مثل :

– مرض القلب.

– داء السكري من النوع الثاني.

– ضغط الدم المرتفع.

– مستويات غير طبيعية من الكولسترول.

– مشاكل في التنفس

كما تم الربط بين وجود دهون في البطن مع زيادة خطر الوفاة المبكرة في بعض الابحاث وذلك بغض النظر عن الوزن الكلي للجسم، وقد وجدت بعض الدراسات أن دهون البطن تتسبب في زيادة خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كيف التعرف على وجود دهون في البطن

يمكن التعرف على وجود الكثير من الدهون في البطن عن طريق قياس الخصر وذلك عن من حلال :

– وضع شريط القياس حول منطقة المعدة فوق عظمة الورك مباشرة.

– سحب شريط القياس من حول الجسم والتأكد من أن مقياس الشريط مستوي.

– والحرص على الاسترخاء مع الزفر وقياس الخصر ومقاومًا الرغبة في شفط المعدة.

بالنسبة للنساء يشير قياس الخصر الأكثر من 35 بوصة أو 89 سنتيمترًا إلى أن هناك تركيز غير صحي من الدهون ف منطقة البطن مما يشير إلى زيادة خطر الاصابة ببعض المشاكل الصحية.

طرق تساعد على تقليل بروز البطن

– يمكن التقليل من الدهون المتراكمة حول البطن عن طريق الحرص على القيام ببعض التمارين الرياضية، مع شد عضلات البطن وممارسة التمارين التي تستهدف البطن المستهدفة، واتباع نظام غذائي خاص وممارسة الاستراتيجيات التي تساعد على التخلص من الوزن الزائد وخفض الدهون في الجسم الكلي.

– للتخلص من بروز البطن يجب اتباع نظام غذائي صحي، وتناول الأطعمة النباتية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة واختيار المصادر الخالية من البروتين ومنتجات الألبان قليلة الدسم، والحد من السكر والدهون المشبعة التي توجد في اللحوم ومنتجات الألبان عالية الدسم مثل الجبن والزبدة، مع اختيار كميات معتدلة من الدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة في الأسماك والمكسرات وبعض الزيوت النباتية .

– استبدال المشروبات السكرية بشرب الماء، والحرص على عدم تناول الوجبات السريعة وفي حالة الاضطرار إلى تناول الوجبات خارج المنزل أن يتم تناول نصف أو ربع الوجبة وأخذ الباقي إلى المنزل، وتوصي وزارة الصحة والخدمات الإنسانية باتباع نشاطات معتدلة مثل المشي السريع لمدة 150 دقيقة على الأقل مرتين في الأسبوع، أو الركض لمدة 75 دقيقة على الأقل في الأسبوع، والاستمرار على ذاك لفترة طويلة لمنع استعادة الوزن بعد فقدان الوزن.