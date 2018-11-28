انت الان تتابع موضوع طرق لإزالة آثار الحروق الجديدة والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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آثار الحروق الجديدة من السهل التخلص منها بسهولة، عن طريق بعض الخلطات الطبيعية التي من الممكن تنفيذها في المنزل، وخاصة عندما تكون حديثة، أما الأثار القديمة فتحتاج لجهد أكبر ومن الممكن أن تكون النتيجة غير مرضية في النهاية.

طرق لإزالة آثار الحروق الجديدة

زيت الخروع وعصير الليمون

زيت الخروع له دور فعال في معالجة آثار الحروق الجديدة، حيث نقوم بإحضار مقدار ملعقة كبيرة من زيت الخروع، ومقدار ملعقة كبيرة من عصير الليمون، ونقوم بخلطهم جيدا، ثم نقوم بإحضار قطعة قطن نظيفة ونبللها بالخليط ونقوم بدهن الخليط على مكان الحريق، ثم نترك الخليط على البشرة لمدة ساعة، ثم بعد ذلك نقوم بغسل البشرة جيدا.

ولابد من تكرار هذه الخطوات يوميا لحين الحصول على النتيجة المطلوبة، ولابد من الإلتزام في دهن الخليط لإزالة الأثار في أسرع وقت.

زيت اللوز

زيت اللوز يحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، التي تساعد في تجديد خلايا البشرة، وله دور فعال في التخلص من آثار الحروق، ولهذا من الممكن إستخدام زيت اللوز عن طريق دهنه على المكان المصاب، ونقوم بتدليكه على مكان الإصابة،وللحصول على أفضل نتائج، لابد من تكرار هذه الوصفة مرتين يوميا، حتى تختفي الآثار نهائيا.

الحلبة

للحلبة دور فعال في التخلص من آثار الحروق الجديدة وتساعد في إعادة الجلد لحالته الصحية بدون أي ندبات، ولإستخدام الحلبة نقوم بعمل الخطوات التالية:

نقوم بنقع بذور الحلبة في كمية مناسبة من الماء، وتترك في الماء طوال الليل، ثم في الصباح نقوم بطحن الحلبة جيدا، حتى نحصل على مسحوق ناعم.

نقوم بعجن الحلبة المطحونة بقليل من الماء حتى يتكون لدينا عجينة سهلة الفرد، ونقوم بدهنها على مكان الإصابة وتترك حتى تجف تماما، ثم نقوم بغسل البشرة جيدا بالماء الفاتر.

الزبادي والكركم

الكركم يحتوي على نسبة عالية جدا من مضادات الأكسدة، وللزبادي دور فعال في ترطيب البشرة، ولهذا عند خلطهم معا نحصل على علاج فعال للتخلص من آثار الحروق الجديدة، حيث نقوم بخلط ملعقة كبيرة من الزبادي مع ملعقة كبيرة من الكركم، ثم نقوم بفرد الخليط على البشرة، ويترك حوالي نصف ساعة، ثم نغسل البشرة بالماء، وتكرر هذه العملية بشكل يومي للحصول على النتيجة المطلوبة بسرعة.

زيت اللافندر

يؤدي زيت اللافندر لنتائج فعالة، بشرط أن يكون الحريق حديث، من فترة قليلة جدا، ولم تظهر بعد أي علامات، حيث نقوم بوضع القليل من زيت اللافندر على مكان الإصابة، ونتركه دون غسل، ونقوم بتكرار هذه العملية أكثر من مرة في اليوم.

قشر البطاطا

حيث تعد قشور البطاطا من المرطبات القوية جدا، ونقوم بوضع قشر البطاطا مكان الحرق، ويترك على مكان الحرق، حيث تساعد في ترطيب البشرة كما تساعد في حماية البشرة من الإصابة بالميكروبات والبكتريا.

الحناء والدقيق وزيت الزيتون

حيث نقوم بخلط كميات متساوية من الحناء والدقيق، ثم نقوم بإضافة زيت الزيتون بكمية مناسبة لحين الحصول على مزيج متجانس، ثم نقوم بفرد الخليط على مكان الإصابة ويترك حوالي 60 دقيقة على البشرة، ثم نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر.

وتكرر هذه العملية يوميا لحين الحصول على النتيجة المطلوبة، ولابد من المداومة على هذا الأمر حتى نحصل على نتيجة سريعة.

عسل النحل

نقوم بإحضار حوالي ملعقتين كبيرتين من عسل النحل، ونقوم بإضافة النخالة إلى العسل بالتدريج لحين الحصول على عجينة لينة، ثم نقوم بدهن هذه العجينة في مكان الحرق، ويترك على البشرة حتى يجف تماما، ثم بعد ذلك نقوم بغسل البشرة جيدا بالماء البارد، وتكرر هذه الخطوات مرة واحدة يوميا لحين الشفاء التام.