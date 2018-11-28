انت الان تتابع موضوع ما هو حصر البول والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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حصر البول هي المشاكل التي يعاني منها الكثير من الناس الكبار والصغار على السواء، الذكور والإناث، ولكن هذه المشكلة تزيد بشكل خاص لدى كبار السن، ولها عدة أسباب تؤدي إلى وجود حصر في البول، وسوف نتناول تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع.

حصر البول

الجهاز البولي هو الجهاز المسئول عن إخراج البول الموجود في المثانة بعد امتلاء المثانة، يتم ذلك من خلال إرسال إشارات عصبية إلى المخ تدل على امتلاء المثانة والحاجة إلى تفريغ المثانة، فيتم إرسال إشارات عصبية من المخ للقيام للمثانة بعملية التفريغ للبول، حضر البول هو عدم المقدرة على تحمل البول في المثانة، وعدم المقدرة على تفريغ البول بشكل كامل.

أسباب احتباس البول

هناك مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى حبس البول ومنها:

وجود انسداد في الإحليل

وهذا الانسداد ينتج عنه توقف في التدفق الطبيعي للبول إلى خارج الجسم، وتوجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى وجود

انسداد في هذا الإحليل منها:

– حدوث تضخم حميد في البروستاتا، أو حدوث تضخم سرطاني في البروستاتا وهي الغدة التابعة للجهاز التناسلي الذكري التي تحيط بالإحليل، وعندما تزيد حجم هذه الغدة تؤدي إلى الضغط على الإحليل وتؤدي إلى احتباس البول، وهذه الحالة تكثر بشكل أساسي لدى كبار السن.

– عند وجود تضييق في الإحليل ينتج عن هذه المشكلة بعد المشاكل الجنسية التي تكون النسيج الندبي ويكون ذلك بعد إجراء عملية جراحية أو نتيجة وجود عدوى متكررة في المسالك البولية، وهذه المشكلة تظهر لدى الذكور بشكل عام.

– حصى القناة البولية؛ وهي عبارة عن تجمع الحصوات في البول وبعد ذلك تتجمع هذه الحصوات في الكلى أو الحالب أو المثانة، ويتم غلق فتحة البول في حالة وجود هذه الحصوات.

– وجود فتق في المثانة وهو عبارة عند تدلي المثاني من مكانها ونزولها في اتجاه المهبل، ويحدث هذا الأمر وجود ضعف في العضلات والأنسجة الواقعة بينها، مما يؤدي إلى احتباس البول.

– فتق المستقيم؛ وهو تدلي المستقيم من مكانه في اتجاه المهبل مما يؤثر على خروج البول وحدوث انحصار له.

– الإمساك؛ وهو عدم القدرة على إخراج البراز لمدة 3 مرات في الأسبوع، أو إخراج براز صلب أو جاف مع الشعور بألم شديد عند إخراج هذا البراز.

مشاكل في الأعصاب

عندما يصاب الإنسان بوجود مشاكل في الأعصاب الموجودة بين المثانة والدماغ، فإن الأعصاب تتحكم في العضلات المسئولة عن التبول، وكلاهما معروف باسم المثانة العصبية، ويرجع السبب إلى الإصابة بالمثانة العصبية إلى التالي:

– الإصابة بعدوى في النخاع الشوكي.

– وجود ورم في النخاع الشوكي.

– الإصابة بالسكتة الدماغية.

– الإصابة بجلطة دموية تقوم بالضغط على النخاع الشوكي.

– وجود تشقق في العمود الفقري.

– الولادة الطبيعية من خلال المهبل.

– التعرض للإصابة في منطقة الحوض.

العمليات الجراحية

قد تكون بعض العمليات الجراحية هو السبب وراء الاحتباس البولي، وخاصة بعد العمليات التي تخضع للتخدير الكامل، لكن هذا الأمر يزول بعد العملية بعدة أيام.

ضعف في عضلات المثانة

قد يحدث الاحتباس في البول عند وجود ضعف في عضلات المثانة، وهذا الضعف يحدث في الغالب لدى كبار السن.

تناول الأدوية

هناك بعض الأدوية تسبب في وجود مشاكل في البول، ومنها:

-مضادات الاكتئاب.

– مضادات الكولين.

– مرخيات العضلات.

– الأدوية الأفيونية.

علاج حصر البول

يوجد العديد من الطرق التي يمكن من خلالها علاج حصر البول ومنها:

– شرب كميات كافية من الماء كل يوم بقدر المستطاع.

– استخدام عصير الملفوف والإكثار منه.

– شرب مغلي الزعفران بعد القيام بنقعه، لأنه يساعد في إدرار البول.

– شرب عصير الجرجير أو عصير البصل.

– الحفاظ على مستوى السكر في الدم لدى مريض السكر.

– يجب علاج تضخم البروستاتا على الفور.

– وضع كمادات دافئة في المنطقة التي فوق العانة لتدفئة المنطقة جيدا، ولكن يراعى عدم الضغط عليها.

– يمكن استخدام القسطرة طوال فترة العلاج في مشكلة احتباس البول.

– تناول المضادات الحيوية لو كان السبب في هذا الاحتباس للبول وجود عدوى.

– إجراء الجراحة في بعض الحالات المزمنة.