شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تحذر من عقار خاص بالرجال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من تناول منتج دوائي خاص بالرجال، يطلق عليه اسم Rhino 12 Titanium 6000 حيث أكدت أنه يسبب مشاكل صحية قد تحيل صاحبها إلى المستشفى.

وذكرت الهيئة، وفقا لموقع صحيفة «نيويورك ديلي نيوز»، أنها تلقت تقارير من أشخاص تناولوا هذا العقار على شكل كبسولات، عانوا من مشكلات صحية مثل آلام في الصدر وصداع حاد ومشاكل أخرى، أدت في بعض الحالات، إلى التدخل الجراحي والعلاج بالمستشفى بسبب الانخفاض الحاد في ضغط الدم.

وأضافت الهيئة الأمريكية أن هذه المنتجات (وهي على اسم وحيد القرن بالإنجليزية ) تباع غالبا في محطات البنزين والمتاجر عبر الإنترنت «أونلاين» وتحتوي على مكونات غير معلومة وغير معلنة مماثلة لتلك الموجودة في الأدوية التي تحظى بموافقة إدارة الدواء والغذاء الامريكية مثل الفياجرا، ويمكن أن تتفاعل هذه المكونات مع النترات في بعض العقاقير لعلاج مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وقد تؤدي إلى انخفاض ضغط الدم إلى مستويات خطيرة.