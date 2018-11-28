شكرا لقرائتكم خبر عن حلو وكداب.. إزاى تتعاملى مع طفلك لما يكذب عليكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى بعض الأحيان تعانى الأمهات من كذب طفلها المستمر، والذى قد يصل إلى حد الخيال المبالغ فيه وقد يتطور ويتحول الطفل لشخص كاذب وسيئ الخلق فى المستقبل، لذلك يجب أن تتصف الأمهات بهدوء وحكمة لتخطى الأزمة.

وحسب ما ذكره موقع allprodad فإن هناك بعض النصائح للتعامل مع الطفل الكاذب وهى..



كاذب

1: عندما تلاحظين أن طفلك بدأ فى الابتعاد عن الحقيقة، اطلبى منه أن يفكر لمدة دقيقة قبل أن يتحدث عن أى شىء وأن يفصل ما بين الخيال والواقع.

2: إذا كان الطفل مصاب باضطراب فى فرط الحركة ونقص الانتباه أو متسرع استخدمى خطة الانضباط، فهؤلاء الأطفال يتسمون بالاندفاع الذى يعرضهم للكذب فى بعض الأحيان فيجب عليكى أن تتعاملى معهم بهدوء دون توبيخ أو إهانة.

3: لا تقولى لطفلك "أنت كاذب"، فهذه الكلمة تقلل من ثقته بنفسه وتؤثر على شخصيته وتجعله يكرر الكذب مرات عديدة.



الكذب

4: يجب أن تحدثى طفلك عن الصدق وأهميته فى حياتنا والفرق بين الكذب والصدق وعن القصص التى تحمل معنى ذلك.

5: افهمى السبب وراء كذب طفلك المستمر فقد يكون خائفا من رد فعلك وتصرفاتك معه وبالتالى يلجأ دائما للكذب.

6: استخدمى أسلوب الثواب والعقاب مع طفلك وكافئيه عندما يقول الصدق وعاقبيه عندما يكذب وعرفيه خطأه.