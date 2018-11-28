انت الان تتابع موضوع كيف أخسر 15 كيلو في شهر والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الحصول على الوزن المثالي والرشاقة من الأحلام التي تراود الرجال والنساء على حد سواء فالمحافظة على الجسم من الوزن الزائد يعمل على حمايته من الكثير من الأمراض التي تنتج عن السمنة وزيادة الوزن.

كيفية خسارة 15 كيلو في شهر

من الممكن انقاص من الوزن حوالي 15 كيلو جرام على مدار شهر في حالة أن اتبعت الرجيم التالي طوال الشهر على أن يتم تكرار الرجيم كل أسبوع ومن ثم سوف تشعر بالفرق.

اليوم الأول من الرجيم

وجبة الفطور

سوف تكون ثابتة طوال ذلك الرجيم وهي عبارة كن كوب من عصير الجريب فروت أو تفاح أو حتى برتقال، وبعدها كوب شاي بالحليب أو كوب قهوة بالحليب على حسب المتوفر.

وجبة الغداء

ربع دجاجة أو قطعة من اللحم المسلوق مع ثمرتين من الطماطم.

وجبة العشاء

العشاء في ذلك اليوم سوف يكون عبارة عن طبق من السلطة الخضراء وبيضة واحدة مسلوقة وكوب من عصير الجريب فروت.

اليوم الثاني من الرجيم

وجبة الغداء

قطعة من اللحم أو الدجاج المشوي على حسب الرغبة مع طبق من السلطة الخضراء.

وجبة العشاء

طبق من سلطة الفواكه بدون إضافات ومن الممكن إضافة عصير ليمون عليها للحصول على الفوائد ويتكون الطبق من تفاحة وبرتقالة وجوافة.

اليوم الثالث من الرجيم

وجبة الغداء

تكون عبارة عن سمكة واحدة مشوية أو في الفرن أو علبة تونة بدون زيت.

وجبة العشاء

سلطة خضراء مع ربع دجاجة مشوية أو في الفرن.

اليوم الرابع من الرجيم

وجبة الغداء

تكون عبارة عن ثمرة طماطم مع بيضتان مسلوقتان وقطعة صغيرة من الجبن منزوع الدسم.

وجبة العشاء

طبق من الفاصوليا الخضراء مع الكوسا مع ربع دجاج مشوي أو مسلوق.

اليوم الخامس من الرجيم

وجبة الغداء

وهنا الوجبة تكون عبارة عن طبق من الخضروات المسلوقة والتي تكون عبارة عن كوسا والسبانخ وفاصوليا خضراء، مع قطعة من الجبن القريش أو الجبن خالي الدسم وتفاحة واحدة.

وجبة العشاء

والتي تكون عبارة عن سمكة واحدة مشوية أو علبة من التونة بدون زيت مع طبق من السلطة الخضراء.

اليوم السادس للرجيم

وجبة الغداء

والتي تتكون من ربع دجاجة مشوية وسلطة خضراء وكوب كبير من عصير الجريب فروت.

وجبة العشاء

طبق من سلطة الفواكه.

اليوم السابع للرجيم

وجبة الغداء

قطعة من اللحم المشوي مع طبق من السلطة الخضراء.

وجبة العشاء

تكون عبارة عن طبق من السلطة الخضراء وربع دجاجة مسلوقة.

ومن الأفضل خلال تلك الفترة أن تقوم بالامتناع عن الوجبات الدسمة وخاصة الوجبات السريعة التي تزيد من الوزن بدون فائدة، والامتناع عن تناول الحلويات أيضا مع ممارسة المزيد من التمارين الرياضية أو حتى ممارسة رياضة المشي.

وجدير بالذكر أن الرجيم السالف ذكره يعد من الرجيمات الكيميائية بمعنى أن جدول الرجيم لابد من ابتاعه كما هو بدون تبديل أي وجبة مكان الأخرى أو التخلي عن أحد الوجبات حتى يحصل الجسم على كافة العناصر الهامة.

ولابد من الابتعاد عن سلق الخضروات مع مكعبات مرق الدجاج لكونها من الأشياء الخطيرة على الوزن وفي حالة إن شعر الشخص بالجوع بين الوجبات مسموح له تناول المشروبات الدافئة بدون إضافة سكر أو حليب بها مع إمكانية تناول الفواكه التي لا تحتوي على السعرات الحرارية العالية.

أو يفضل تناول الخس والخيار فهي من الأشياء التي تحتوي على الكثير من الألياف وتمد الجسم بالشبع بدون زيادة في الوزن، مع مد الجسم بكمية كافية من الماء على مدار اليوم حتى لا يصاب الشخص بالجفاف.