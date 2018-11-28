بهذه الطريقة خسرت 65 كلغ من وزنها

هناك العديد من النساء اللواتي يعانين من الوزن الزائد، فيحاولن اللجوء الى العمليات الجراحية التي تساعدهنّ على انقاص وزنهن. لكن اليوم، العمليات الجراحية ليست الحلّ الوحيد، لانه وبمجرّد تغيير نظامك الغذائي، هناك إمكانية كبيرة لحرق اكبر عدد ممكن من الدهون في جسمك.

وهذا ما حصل مع الشابة الأسترالية ميليسيا معوض التي عانت من الوزن الزائد طوال عمرها تقريبًا الأمر الذي دفعها لإرتداء 24 فستانا للحمل وهي في عمر الـ18 عام وذلك لتتمكن من إيجاد الراحة عند إرتداء الملابس.

لم تتحمّل ميليسا المزيد من البدانة، ولم تعد قادرة على تقبل مظهرها، فقرّرت تغيير حياتها وخسارة الكثير من الوزن واستعادة رشاقتها وصحتها. فبعد أن وصل وزنها إلى 135 كيلو غراما تمكنت من خسارة ما يقارب الـ65 كيلو بتغير نظامها الغذائي فقط دون إجراء أي عمليات جراحية

وكانت ميليسيا قد حاولت خسارة الوزن باتباع حمية عذائية لكنها دائمًا كانت تضغف حتى اتخذت قرارا بخسارة الوزن قبل 5 سنوات وبالفعل حققت هدفها.

وتعتمد في نظامها الغذائي الجديد على البروتين والدهون الصحية والخضروات واليوم وهي في عمر الـ29 تتمتع بصحة جيدة.

كما وجدت ميليسيا حب حياتها أيضًا إدوارد معوض وتزوجت به منذ عام تقريبًا.