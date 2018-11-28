شكرا لقرائتكم خبر عن البدانة فى مرحلة الطفولة ترفع خطر الإصابة بالربو بنسبة 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن مرض الربو مشكلة مرتبطة بالوزن الزائد فى مرحلة الطفولة.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNew" أكد البحث أنه يمكن تجنب ما يصل إلى 10% من حالات الربو عند الأطفال فى الولايات المتحدة إذا تم القضاء على السمنة فى مرحلة الطفولة.

وقال المؤلف الرئيسى للدراسة الدكتور "جايسون لانج"، وهو أستاذ فى قسم أمراض الحساسية والمناعة والطب الرئوى فى كلية الطب بجامعة ديوك بولاية نورث كارولينا، إن هناك عددا قليلا جدا من عوامل الخطر المسببة للربو التى يمكن الوقاية منها، والسمنة الوحيدة المعروفة.

وهناك من 6 إلى 8 ملايين من الأطفال يعانون من الربو، لذلك إذا تمت إزالة 10% من هذه الحالات عن طريق خفض السمنة.

وقال معدو الدراسة إن السمنة يمكن أن تضعف نوعية حياتهم وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

وأوضح الباحثون أنه على الرغم من ارتباط الربو والسمنة لدى البالغين، فقد كان هناك جدل حول ما إذا كانت السمنة أحد العوامل التى تؤثر على الربو فى مرحلة الطفولة.

ولتأكيد نتائج الدراسة، حللت الأبحاث الجديدة بيانات أكثر من نصف مليون طفل ونحو 19 مليون زيارة للأطباء، وقد تمت هذه الزيارات فى أحد المراكز الصحية الرئيسية الستة فى جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.

تم تشخيص الأطفال بالربو عند اثنين أو أكثر من زيارات الطبيب، وكان الأطفال الذين يعانون من السمنة أكثر عرضة بنسبة 30% لتشخيص الإصابة بالربو، وأظهرت النتائج أن الاطفال الذين يعانون من زيادة الوزن ولم يصلوا إلى مرحلة السمنة لديهم خطر متزايد للربو بنسبة 17%.