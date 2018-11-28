شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: المكملات الغذائية تحسن جودة الحيوانات المنوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى باحثون فى وحدة التغذية البشرية التابعة لمعهد "بريجى فيرجيلى للأبحاث الصحية" بالتعاون مع باحثين فى القسم السريرى للتكاثر البشرى والنمو فى جامعة المكسيك، مراجعة شاملة لعدد من الدراسات السريرية حول آثار المواد الغذائية المختلفة والمكملات الغذائية على نوعية الحيوانات المنوية وخصوبة الرجال.

واستنتج الباحثون، بعد التحليل النوعى لنتائج 28 دراسة تغذوية، ضمت 2900 مشارك، أن استكمال النظام الغذائى مع (الأوميجا– 3) و أنزيم (Q10) يمكن أن يكون لهم تأثير مفيد على عدد الحيوانات المنوية فى السائل المنوى.

وأشارت نتائج الدراسة التى أجراها الباحثون إلى أن بعض المكملات الغذائية يمكن أن يكون لها تأثير مفيد على جودة الحيوانات المنوية، على الرغم من أنه لا يزال يتعين إثبات ما إذا كان هذا يزيد من احتمال الحمل فى طفل بشكل طبيعى أو خلال تقنيات الإنجاب المساعدة.