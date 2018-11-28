شكرا لقرائتكم خبر عن فى فصل الشتا.. اتعلمى إزاى تهتمى بشعرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى فصل الشتاء يتعرض الشعر للتلف والجفاف نظرا لبرودة الجو والرياح الشديدة مع كثرة استخدام مصففات الشعر، لذلك يقدم ”الخليج 365” بعض النصائح للعناية بالشعر فى فصل الشتاء وفقا لما ذكره موقع self.



الشعر

1: اغسلى شعرك مرتين فى الأسبوع بشامبو مناسب لنوع الشعر واهتمى بتدليك فروة الرأس، حتى لا تتعرض للالتهاب والحكة والقشرة.

2: استخدمى الزيوت الطبيعية لترطيب الشعر وعلاجه من الجفاف والتقصف مثل زيت (الزيتون، الجرجير، اللوز، جوز الهند)، فتحتوى هذه الزيوت على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الشعر.

3: الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه، حيث إنها تحتوى على كمية كبيرة من الفيتامينات التى تساعد على علاج مشاكل الشعر وتحد من التساقط والقشرة.



شعر

4: استخدمى الفيتامينات التى تعمل على تقوية الشعر وحمايته من التلف والتساقط مثل فيتامين ب وحمض الفوليك.

5: ابتعدى عن استخدام الشامبو والكريمات والصبغات التى تحتوى على نسبة عالية من المواد الكيميائية حتى لا تضر الشعر وتسبب الجفاف.

6: اهتمى بتجفيف الشعر بعد الاستحمام حتى لا يسبب ذلك التساقط والجفاف.