شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. لحمايته من الأمراض.. تعرف على فوائد ممارسة طفلك للجمباز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الجمباز من الألعاب الرياضية المفضلة عند الأطفال فهو من التمارين التى تعمل على تعزيز صحة العضلات والمفاصل وتحافظ على صحة الجسم وتحميه من الأمراض، وحسب ما ذكره موقع kidsaversnetwork فإن تمارين الجمباز لها فوائد عديدة على صحة الأطفال وهى:

1- يعمل الجمباز على تطوير المهارات المعرفية عند الأطفال

ويساعد على تعزيز صحة الدماغ حمايتها من المشاكل التى تتعرض لها.

2- يعمل على تعزيز صحة العظام والمفاصل عند الأطفال

كما أنها تعمل على تحسين مرونة الجسم وتزيد من قوته وتوازنه.

3- يساعد على إعطاء الطفل الثقة فى نفسه وتعزز صحته النفسية وتحميه من الاضطرابات والتوتر والقلق.

- تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى عند الأطفال

ووقايتهم من الأمراض والأوبئة، كما أنها تحميه من مرض السمنة والسكر والأمراض القلبية.