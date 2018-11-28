شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تاخد المنتج ده.. FDA تحذر من عقار خاص بالرجال شبيه بالفياجرا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" من تناول منتج دوائى خاص بالرجال، أكدت أنه يسبب مشاكل صحية قد تحيل صاحبها إلى المستشفى.
وذكرت الهيئة، وفقا لموقع صحيفة "نيويورك ديلى نيوز"، أنها تلقت تقارير من أشخاص تناولوا هذا العقار على شكل كبسولات، عانوا من مشكلات صحية مثل الآم فى الصدر وصداع حاد ومشاكل أخرى، أدت فى بعض الحالات، إلى التدخل الجراحى والعلاج بالمستشفى بسبب الانخفاض الحاد فى ضغط الدم.
وأضافت الهيئة الأمريكية أن هذه المنتجات (وهى على اسم وحيد القرن بالإنجليزية) تباع غالبا فى محطات البنزين والمتاجر عبر الإنترنت "أونلاين" وتحتوى على مكونات غير معلومة وغير معلنة مماثلة لتلك الموجودة فى الأدوية التى تحظى بموافقة إدارة الدواء والغذاء الأمريكية مثل الفياجرا، ويمكن أن تتفاعل هذه المكونات مع النترات فى بعض العقاقير لعلاج مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وقد تؤدى إلى انخفاض ضغط الدم إلى مستويات خطيرة.
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