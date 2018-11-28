شكرا لقرائتكم خبر عن لو مودك مش مظبوط اعمل شوبينج ..5 فوائد نفسية للتسوق منها تخفيف القلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما تذهب إلى التسوق بأحد المولات التجارية لشراء الملابس والأحذية والعطور المفضلة لديك، تشعر براحة نفسية برغم من صرف النقود الكثيرة على المشتريات، وهذا يعود إلى لأن التسوق يعمل على تحسين الحالة المزاجية، وهذا ما نتعرف على حقيقته فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " healthline ".

ولتحسين الحالة المزاجية من خلال التسوق، يجب اتباع الأتى :

1. البحث عن الهدية المثالية كفرصة لإظهار الامتنان لأحدهم، فإن أخذ الوقت الكافي لإجراء البحث لمعرفة ما يريده أحباؤكم يضيف مستوى آخر من السعادة خاصة عند رؤية تعبيرات وجوههم عند الحصول على الهدية.





2. تقديم هدية مفيدة لأحد الأشخاص مثل ماكينة ما تساعد فى تنظيف المنزل، هذا يوفر لهم وقت طويل يقضونه فى التنظيف، مما يجعلهم يشعرون بالراحة والسعادة.

3. وضع ميزانية للتسوق، بحيث لا تسبب ضغط مالى ويتبقى من المال مايمكن إنفاقه لآخر الشهر، مما يجعل الإنسان يشعر بالسعادة وليس الضغط.





4. يساعد التسوق على التخفيف من الإجهاد والتوتر.

5- يساعد التسوق عبر الإنترنت على تجنب القلق والتوتر، بعكس التسوق فى الأماكن المزدحمة وغير أيام العطلة، مما يسبب القلق والإكتئاب، مع ممارسة بعض الأنشطة مثل الذهاب لمطعم لتناول وجبة مفضلة، مما يجعل الإنسان يشعر بالمتعة.