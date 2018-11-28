فوائد السمك المجفف

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تعتبر الأسماك المجففة النقية منتجًا طبيعيًا تمامًا يحتفظ بمضادات الأكسدة و الأوميغا 3 أكثر من الأسماك الطازجة ، في حين يشكل طعامًا صحيًا و متوفرًا على نطاق واسع ، السمك يساعد على تخفيف حدوث النوبات القلبية و له العديد من الفوائد.

فوائد الأسماك المجففة

تحتوي على نسبة عالية من البروتين مع انخفاض السعرات الحرارية

البروتين هو مصدر رئيسي للأجسام المضادة و الإنزيمات لجميع الكائنات الحية ، و يشكل جزءًا أساسيًا من العضلات و الشعر والمكونات الجسدية الأخرى ، و توفر الأسماك المجففة مصدرا ممتازا للبروتين مع سعرات حرارية أقل من الأطعمة الأخرى مثل اللحم البقري ، فكل مائة غرام من الأسماك المجففة تحتوي على حوالي 80 في المائة من البروتين مع 300 سعرة حرارية ، في حين أن لحوم البقر لديها أكثر من ضعف السعرات الحرارية مع أقل بكثير من البروتين ، و يجعل هذا الوضع الأسماك المجففة عالية من حيث نسب الشراء لأولئك الذين يتطلعون إلى زيادة استهلاكهم للأطعمة الصحية.

نسب الكوليسترول المنخفضة

تحتوي معظم الأسماك المجففة على القليل من الملح أو الكوليسترول بينما تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات و المعادن الأساسية ، كما أنها منخفضة في الدهون المشبعة ، و التي من المعروف أنها تؤدي إلى تفاقم أو تسبب مشاكل في ضغط الدم ، و بالنظر إلى هذا التعريف ، يستطيع تجار التجزئة المطالبة بشكل قانوني بالمزايا الصحية لمنتجاتهم المتمثلة في هذا النوع من اللحوم ، مع استمرار زيادة الوعي بالسمنة و السكري و أمراض القلب ، سيزداد الطلب على الأسماك المجففة أيضًا ، مما يعود بالفائدة على الجميع.

العناصر الغذائية في السمك المجفف

– تشمل العناصر الغذائية الدقيقة الأساسية الصوديوم و النياسين و الفوسفور و فيتامين ب 12 و السيلينيوم ، كما أنها مصادر جيدة للبروتين ، و ينصح به في نظام غذائي كامل و شامل صحي و مستدام مع الكثير من الفوائد الصحية.

– إدارة الوزن يمكن الشخص من الحصول على فوائد مميزة لحياة صحية ، فالسمك المجفف مصدر بروتين جيد و به عدد قليل من السعرات الحرارية و مناسبة لتحقيق هذا الهدف.

– عملية الحفظ الخاصة بهذه الأسماك بسيطة نسبياً ، و يمكن استخدامها في العديد من الوصفات بسهولة و دون قلق.

– يعد تخزين الأطعمة المجففة طريقة آمنة بيئياً تقلل استهلاك الطاقة من التبريد ، و يتم التخلص من الخصائص الدهنية المرتبطة بالأسماك في هذه المرحلة مما يجعلها أكثر قبولا ويفضل تناولها كوجبات صحية.

– طرق التجفيف الاصطناعي في متناول اليدين كبديل لتجفيف الشمس ، و يتم تقليل محتوى الماء لتحقيق الاستقرار في الأسماك وإعطائها حياة ممتدة قابلة للاستخدام.

انواع الأسماك المجففة

السمك القديد المملح

و يستخدم فيها سمك القد ، و يتم التجفيف بالهواء البارد و الرياح على رفوف خشبية على الشواطئ ، و تعرف رفوف التجفيف برقائق السمك ، و سمك القد هو أكثر الأسماك استخدامًا في إنتاج السمك المجفف ، على الرغم من استخدام الأسماك البيضاء الأخرى مثل بولوك وسمك الحدوق واللنغ والناب.

سمك البكالا

و هي سمكة مجففة بالشمس ، تشتهر في أجزاء من إيطاليا ، و تنقع أطباق البكالا المصنوعة من السمك المجفف قبل الطبخ لعد أيام لإزالة الملح الزائد.

البوري المجفف

و يعرف في مصر باسم الفسيخ هو صحن أسماك مصري تقليدي يتكون من البوري الرمادي المخمّر و المملح ، و هي أسماك المياه المالحة التي تعيش في البحر الأبيض المتوسط ​​و البحر الأحمر ، و يتم تجفيف هذه الأسماك في الشمس قبل حفظها في الملح.