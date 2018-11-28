لبنى أحمد تُوضِّح أنّ "العقيق" يُوقظ المواهب الكامنة الخفيَّة

كشفت لبنى أحمد، استشاري العلاج بالطاقة الحيوية والكريستال، عن فوائد حجر العقيق، وأكدت على أنه يساعد على الاسترخاء والهدوء والتطهير والتوازن والتأمل والحيوية.

وأضافت لبنى أحمد، خلال حديث خاص لها إلى " لايف ستايل ": "يعدّ حجر العقيق من أجمل الأحجار الكريمة وأفيدها، وأوصى بها الرسول عليه الصلاة والسلام، فعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تختموا بالعقيق فإنه لا يصيب أحدكم غم ما دام ذلك عليه، وهناك حديث آخر أيضا عن النبي قال: تختموا بالعقيق فإنه ينفي الفقر واليمنى أحق بالزينة".

وأوضحت استشاري العلاج ب الطاقة الحيوية والكريستال، أنّ "حجر العقيق يساعد على الاسترخاء والهدوء والتطهير والتوازن والتأمل والحيوية حيث يعرف كحجر لتخفيف الآلام، كما أعتقد في خصائصه تاريخيا بأنه يحفز القدرات التحليلية ويوقظ المواهب الكامنة الخفية ويقوي حاسة البصر، إضافة إلى أن إحدى فوائد حجر العقيق الرئيسية أنه يساعد على تخفيف حدة التوتر ويعمل على استقرار الأجواء، فضلا عن تميزه بتوهجه الحريري وألوانه المتعددة بشكل عام وتسهم مستوياته وطبقاته العديدة في تمييزه من بين الأحجار الكريمة الأخرى، فهو يتمتع بمظهر جذاب يريح العين والنفس حيث تبدأ ألوانه من اللون البني والأزرق والأبيض الناصع والزهري والرمادي والبنفسجي والأصفر والأخضر والأحمر والبرتقالي، فهو حجر شفاف بشكل جزئي وذو رونق خلاب".

أنواع حجر العقيق وفوائده الشفائية

العقيق الأزرق وفوائده العلاجية

يختص هذا النوع من أنواع العقيق بشاكرا الحلق، حيث لونه الأزرق الفاتح الذي يعزز التحليل الإبداعي للأمور وحل المشاكل، كما يقوي التعبير الإبداعي في كل المجالات، وبخاصة في مجالات التزيين والتمثيل، فضلا عن قدرته على خلق حيز من الجو المقدس، لذا فهو يمنحك الشجاعة في التماسك بقناعاتك الخاصة ويعزز القدرة على الدفاع عنها.

العقيق الأسود وخصائصه

يتكوّن حجر العقيق من مزيج اللون الأسود والبني، ومن مميزات أنه يربط كلا من المستويات الروحية مع المادية ويخلصك من الأوهام لتحيا على أرض الواقع ويضمن الاستقرار في الحياة، كما يربط قوة "تشي" السماوية مع نظيرتها الدنيوية ويغمرك بمستويات كافية من الطاقة الروحية، ويحقق الوعي الروحي في العمل بجانب تحقيق توازن الأرض والسماء ويساعد على التخلص من الألم العاطفي فهو حجر مثالي للقدرة على التركيز، ومن ناحية الشفاء الجسدية؛ فهو يخفف الغثيان وعسر الهضم والتشنجات.

العقيق الناري وخصائصه

يتميز هذا النوع بلونه الشفاف وبطاقته القوية التي من شأنها أن تزيد من طاقتك ومن حب الحياة، وهو حجر وقائي حيث يوفر الحماية من ذوي النوايا السيئة والاعتداءات النفسية. وعند امتلاكه يحفز الحيوية والقدرة الإبداعية، كما يقضي على الرغبات الملحة والرغبات الأخرى التي من شأنها أن تدمر النفس، وهو حجر مشهور بعلاجه لحالات الإدمان، ومن الناحية الجسدية أيضًا فهو يعيد الحيوية والنشاط ويتغلب على الشعور بالإرهاق والتعب ويحسّن الرؤية الليلية والجهاز التناسلي والهضمي.