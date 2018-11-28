شكرا لقرائتكم خبر عن إزاي تواجه" تقل الدماغ" والتشوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يشتكى البعض من إجهاد ذهني أو ما يصفه الكثيرون بـ"تقل بالدماغ " ، ومن الغريب أن ذلك يحدث فجأه ودون سابق إنذار، وكأن المخ قد توقف فجأه عن العمل ، وجدير بالذكر أن هذا التشويش قد يأتي صباحا عند الاستيقاظ من النوم، أو حتي بدون بذل مجهود بدني أو ذهني.

وقد عرف موقع"Healthline "تشوش الذهن بأنه انخفاض في وظيفة المخ وعجزه عن التفكير بوضوح ومن أبرز أعراضه:

الشعور بالارتباك

صعوبة في التركيز

العجز عن اتخاذ القرارات

الفشل في أداء المهام اليومية

التأثير السلبي على الاتزان والسلوك

التلعثم في النطق

الانفعال والغضب من أضعف الأسباب.

وقد ذكر الموقع أن أسباب ذلك عديده أهمها:(ارتفاع درجة حرارة الجسم ، الإصابة بعدوى، انخفاض السكر في الدم ، عدم الحصول على قسط كاف من النوم، نقص الأكسجين في الدماغ، الاكتئاب، سوء التغذية، تناول الكحول).

وأضاف الموقع، أن علاج الحالات قصيرة الأجل من التشوش الخفيف الناجم عن عدم التوازن الغذائي ، أو الجفاف ، أو الحرمان من النوم ، هو الراحة في المنزل، مع تعويض الجسم بالأغذية الغنية بالبروتينات والمعادن والنوم لفترة كافية .

ونصح الموقع بتناول قطعة صغيرة من الحلوى لضبط نسبة السكر في الدم ، فيستعيد الدماغ نشاطه مرة أخرى، و في السياق ذاته، حذر الموقع من وجود العديد من الحالات الخطيرة التي قد تسبب التشويش ، مثل ارتجاج المخ أو الخرف، فغالبًا ما تكون هناك حاجة للعناية الطبية ونصح الموقع بضرورة الاتصال بالطبيب إذا كان أحد أفراد أسرتك يشكو علامات التشوش فجأة.