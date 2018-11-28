تعيين نيكار أحمد محمد رئيسة لمحكمة التمييز في أربيل

بغداد - لايف ستايل
قرّر مجلس قضاء إقليم كردستان العراق، تعيين المستشارة القضائية نيكار أحمد محمد، رئيسة لمحكمة التمييز في أربيل، عاصمة الإقليم، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب.
وجاء في بيان المجلس الأعلى لشؤون المرأة في كردستان العراق، أنه "يقيم عاليًا القرار من قبل السلطة القضائية، والذي يتزامن مع فعاليات الحملة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة"، معربًا عن الأمل بالاستمرار في حماية حقوق المرأة الشرعية.
وقالت كوسار كريم، عضوة المجلس الأعلى لشؤون المرأة، إن "منح هذا المنصب الرفيع لامرأة، إشارة على إيمان حكومة الإقليم بحقوق المرأة"، مضيفة "هذا التعيين يعبر عن قدرة المرأة كما الرجل في أن تتولى أعلى المستويات والمناصب، وفي مشاركة النساء في إقرار قوانين كردستان العراق".
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