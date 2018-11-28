شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. 5 وصفات لعلاج التهاب الحفاضة عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى الأطفال من الالتهابات الجلدية المتكررة، وقد يكون ذلك بسبب ارتداء الحفاضة التى تسبب احمرار وحكة والتهابات شديدة فى المنطقة، وبدلا من استخدام الكريمات والمراهم الموضعية يقدم الخليج 365 وصفات طبيعية لعلاج التهاب الحفاضة عند الأطفال وفقا لما ذكره موقع parenting.firstcry

1:زيت جوز الهند، من الزيوت الطبيعية المعروفة بخصائصه المتعددة لعلاج الفطريات والبكتيريا، كما أنه يعالج الطفح الجلدى، فمن الممكن تطبيق الزيت على بشرة الطفل بعد تغيير الحفاضة.



التهاب الحفاضة

2:النشا، تعتبر من ملطفات الجلد التى تستخدم فى علاج التسلخات والالتهابات، وذلك عن طريق غسل المنطقة بالمياه الفاترة وتجفيفها ثم وضع النشا عليها.

3:الشوفان، من المعروف ان الشوفان مغذى جدا للصحة حيث انه يحتوى على نسبة عاليه من الخصائص والفيتامينات التى تعمل على تسكين الالم وعلاج الالتهاب فمن الممكن وضع معلقة من الشوفان فى مياه استحمام الطفل.



طفل

4:شاى البابونج والعسل، يعمل كمطهر ومعالج للالتهاب وذلك عن طريق خلط الشاى مع البابونج ووضعه على بشرة الطفل.

5:زيت الصبار، يعمل على علاج الالتهاب والتخلص من الفيروسات والبكتيريا وذلك بتطبيق الصبار على المنطقة المصابة.