شكرا لقرائتكم خبر عن للرجل.. تعرف على أسباب تضخم البروستاتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني بعض الرجال من تضخم في البروستاتا، وهذا يعني الإصابة بورم ولكنه حميد في هذا المكان الحساس، وله العديد من الأعراض والمضاعفات، في حالة إهمال طريقة العلاج.

ووفقا لما نشره التقرير عبر موقع"" .mayoclinic "، فإن تضخم البروستاتا يحدث في غدة البروستاتا عند الرجال، وخاصة عند التقدم في العمر والوصول لعمر الـ60.

وأشار التقرير، إلي أن البروستاتا هي الغدة المسئولة عن إنتاج السائل المغذي للنطاف عند عملية القذف، وحجم هذه الغدة شبيه بحجم اللوز، وعند كبر حجمها يتسبب ذلك في حدوث انسداد، ويصاب الشخص بألم أثناء عملية التبول.

وهناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بتضخم البروستاتا، ومنها التقدم في العمر لدي الرجال، وأيضا حدوث بعض التغيرات في الهرمونات لدى الرجل، وهناك بعض الأسباب غير المعروفة، وهذا وفقا للتقرير.

وأوضح التقرير أن هناك العديد من أعراض تضخم البروستاتا، ومنها بطء في تدفق البول، وألم أثناء عملية التبول، انقطاع في تدفق البول او التبول المتكرر، مع وجود اضطرابات في النوم لتفريغ المثانة.

ونصح التقرير، بضرورة الأخذ بعين الاعتبار بعض المعايير، ومنها الانتظار تحت المراقبة في حالة التضخم البسيط، ولكن يجب القيام ببعض التحاليل والأشعات للتعرف على أفضل طرق العلاج.