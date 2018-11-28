شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساعد طفلك على التركيز بشكل أفضل خلال الدراسة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني العديد من الأطفال الصغار من مشكلة في التركيز مع الرغبة فى التحرك باستمرار، ومع حصول الطلاب على مزيد من الواجبات المنزلية، يجب أن يكونوا قادرين على الالتزام بهذه الواجبات، وفيما يلي بعض الطرق لمساعدة طفلك في التركيز فى مذاكرة دروسه، كما نشرها موقع great schools :

１- ممارسة نشاط بدنى قبل عمل الواجبات المدرسية، حيث إن تحريك الجسم يحفز الدماغ، ويمكنك ممارسة رياضة المشى مع طفلك أو جعله يركب الدراجة أو ممارسة رياضة مفضلة له قبل الجلوس لعمل الواجبات المنزلية.

２- أغلق الشاشات والهواتف المحمولة، قبل أن يؤدى طفلك الواجب المدرسى أو يفعل أي شيء يتطلب التركيز ، قم بإيقاف تشغيل التلفزيون، أو إذا كان الآخرون يشاهدونه ، تأكد من أن طفلك بعيد بما فيه الكفاية بحيث لا يمكن تشتيت انتباهه به، وكذلك لا تجعل الكمبيوتر فى الغرفة التى يذاكر بها وأغلق هاتفه وهاتفك المحمول حتى لا تشغل انتباهه.

３- اصنع قائمة مهام، قد يكون الحصول على الكثير من الواجبات المدرسية مربكًا للأطفال، لذا ساعد طفلك على التركيز على إنجاز الأشياء من خلال إنشاء قائمة لكل ما يحتاج إليه في اليوم أو الأسبوع.

４- استخدام الإشارات، حاول تجنب المحادثات عندما يركز طفلك حتى لا تشوش تفكيره، يمكنك أنت وطفلك وضع بعض الإشارات الأساسية، على سبيل المثال بالنسبة لبعض الأطفال، وضع اليد على كتفهم يساعد على إعادتهم إلى التركيز.

５- استراحة قصيرة، خلال وقت أداء الواجب المدرسي، تأكد من أن طفلك يأخذ بعض الاستراحة بعد العمل لمدة 10 أو 20 دقيقة (اعتمادا على عمره) ، دعه ينهض ويتحرك ويشرب ثم يعود إلى المذاكرة.