اضرار الافراط في تناول المغنيسيوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المغنيسيوم هو معدن موجود بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة، ومع ذلك هناك مخاطر مرتبطة بالحصول على الكثير منه أو الإفراط فى تناوله.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthLine”، أوضح الباحثون أن الافراط في تناول المغنيسيوم “hypermagnesemia” يحدث عندما يكون هناك الكثير من المغنيسيوم في الدم.



اضرار الافراط فى تناول المغنسيوم

ويمكن أن تزيد نسبة المغنسيوم فى الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة ، على الرغم من أنه نادر الحدوث، لكن تنتج الجرعات الزائدة من المغنيسيوم أيضًا عن طريق تناول الكثير من المكملات أو الأدوية التي تحتوي على المغنيسيوم.

دور المغنيسيوم

المغنيسيوم يخدم العديد من الوظائف في جسم الإنسان، حيث إنه من المهم بالنسبة إلى:

تخليق البروتين

تشكيل عظمي صحي

تنظيم ضغط الدم

الحفاظ على صحة القلب

إنتاج الطاقة

وظيفة العصب

السيطرة على نسبة السكر في الدم

ووفقاً لمكتب المكملات الغذائية التابع لمعهد الصحة الوطني البريطانى، قال الباحثون إنه ينبغي على الرجال البالغين الأصحاء استهلاك 400 إلى 420 ملليجرام من الماغنيسيوم يومياً.



اضرار الافراط فى تناول المغنسيوم

ويجب على النساء البالغات الأصحاء استهلاك 310 إلى 320 مجم يومياً، وتتطلب النساء الحوامل جرعة أعلى من النساء غير الحوامل، وإذا كنت تأخذ المغنيسيوم كمكمل غذائى، فإن أكثر ما يجب تناوله هو 350 مجم يوميًا، ومع ذلك ، يمكن وصف المغنيسيوم لمنع الصداع النصفي مع جرعة يومية تزيد عن 350 ملغ في اليوم، لكن يجب أن تؤخذ هذه الجرعات فقط مع إشراف طبي.

مصادر المغنيسيوم

تم العثور على المغنيسيوم في مجموعة متنوعة من الأطعمة ، وخاصة تلك التي تحتوي على الكثير من الألياف، مثل المكسرات والخضراوات المورقة والبقوليات والحبوب الكاملة من بين أفضل المصادر.



اضرار الافراط فى تناول المغنسيوم

وبعض الأطعمة المحددة التي تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم تشمل:

اللوز

السبانخ

الكاجو

الفول السوداني

حبوب القمح أو الخبز

حليب الصويا

فاصوليه سوداء

زبدة الفول السوداني

لكن الطعام ليس المكان الوحيد الذي ستجد فيه هذا المعدن، بل ستجده أيضًا في المكملات الغذائية وبعض الأدوية، وعلى سبيل المثال، إنه المكون الأول في بعض الملينات.



اضرار الافراط فى تناول المغنسيوم

ما يحدث خلال جرعة زائدة من المغنيسيوم

قد تشمل أعراض جرعة زائدة من المغنيسيوم:

إسهال

استفراغ و غثيان

ضعف العضلات

عدم انتظام ضربات القلب

ضغط دم منخفض

احتباس البول

الضائقة التنفسية

السكتة القلبية

يمكن للطبيب إعطاء جلوكونات الكالسيوم الوريدي (IV) للمساعدة في عكس آثار المغنيسيوم الزائد، كما يمكن استخدام غسيل الكلى لطرد المغنيسيوم من الجسم.

وبشكل عام ، فإن خطر التعرض لجرعة زائدة من المغنيسيوم على الإطلاق منخفض للغاية بالنسبة لشخص يتمتع بصحة جيدة.

ومع ذلك ، من الممكن أن يكون هناك الكثير في بعض الحالات مثل الذين يعانون من ضعف وظائف الكلى.