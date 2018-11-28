علاج حموضة المعدة عند الحامل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حموضة المعدة أو الحرقة تصيب معظم الأمهات في مرحلة الحمل نتيجة هرمون البروجسترون ، وهو الهرمون الذي يريح العضلات أثناء الحمل ، وبالتالى فهو يريح أيضًا صمام المعدة الذي يبقي الأحماض خارج المريء. بالإضافة إلى تضخم حجم الرحم الذى يضغط على المعدة ، مما يدفع الحمض إلى المريء.

ولكن هناك طرق آمنة وفعالة لعلاج حموضة المعدة وفقا لموقع " parents" ، فإذا كنت تعانين من غثيان الصباح، فبدلا من تناول 3 وجبات في اليوم ، حاول تقسيمهم إلى 5 أو 6 وجبات أصغر.



الحموضة أثناء الحمل

علاج حموضة المعدة أثناء الحمل

إذا كان الحمل يسبب حرقة فى المعدة ، يمكن لطرق بسيطة أن تخفف من حموضة المعدة عند الحامل وتشمل:



علاج حموضة المعدة

1. تناول وجبات أقل على مدار اليوم

الإفراط في تناول الطعام يؤدي إلى تفاقم الحموضة المعوية فى المعدة، عند الحمل تكون مساحة المعدة أقل نتيجة ضغط الرحم، وبالتالى فأن الحفاظ على نظام غذائي يمكن أن يخفف من الأعراض، فبدلا من ثلاث وجبات في اليوم ، قمى بتقسيمهم إلى 6 وجبات صغيرة بحيث لا تزيد عن كوب واحد من الطعام ، حيث أن الوجبات الأصغر حجماً تسهل على الجسم هضمها ، مما يساعد على تخفيف أعراض حرقة المعدة أثناء الحمل.



تقسيم وجبات الطعام إلى 6 وجبات

2. الابتعاد عن الأطعمة التى تزيد حموضة المعدة

حدد الأطعمة التي تزيد من مشاكل حموضة المعدة ، و تشمل الأطعمة الحمضية ، مثل الحمضيات والطماطم ، والأطعمة الدهنية أو المقلية ، والأطعمة الغنية بالتوابل ، والشوكولاتة ، والبن والمشروبات الغازية والكحول .



خيارات أطعمة لتخفيف حموضة المعدة

3. شرب الكثير من السوائل

ابحثى عن السوائل التي تقدم الكثير من البروتين ، مثل الحليب والزبادي الرايب التى تهدف إلى جعل المواد الصلبة فى المعدة أقل من ذلك ، كما يجب مضغ الأطعمة الصلبة ببطء وبشكل جيد للغاية ، إلى أن تصبح سائلة تقريبا.

لكن يجب أن تضع في اعتبارك أن شرب كميات كبيرة من السوائل مع وجبات الطعام يمكن أن يؤدي إلى تفاقم حموضة المعدة ، وإذا كنت تشعر بالعطش خلال الوجبة ، تناولى رشفات صغيرة بين الطعام فقط.

4. وضعيات النوم الصحيحة

لتجنب حموضة المعدة أثناء الليل فى الحمل يجب تجنب تناول أى طعام لمدة 3 ساعات على الأقل قبل موعد النوم، يجب على النساء الحوامل أيضا عدم الاستلقاء أو الانحناء بعد تناول الطعام مباشرة.



حموضة المعدة فى الحمل

5. تناول أدوية مضادات الحموضة

إذا فشلت الطرق الطبيعية فى الحد من حموضة المعدة أثناء الحمل، يمكن للطبيب وصف مضادات الحموضة التي تحتوي على الكالسيوم للتغلب على حموضة المعدة، ولكن الكثير من الكالسيوم يمكن أن يمنع امتصاص الحديد.

يجب تجنب مضادات الحموضة التي تسرد الألمونيوم التى يمكن أن يسبب الإمساك ويمكن حتى أن تكون سامة بجرعات كبيرة، الابتعاد أيضا عن مضاد الحموضة الذى يحتوى على بيكربونات الصوديوم أو سترات الصوديوم ، لأن كلاهما يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم ، مما يؤدي إلى احتباس الماء.



ادوية مضادات الحموضة





أطعمة لتخفيف حموضة المعدة أثناء الحمل

كوب من دقيق الشوفان مع حليب غير دسم و 1 تفاح.

1 كوب من اللبن مع الفاكهة.

زبدة الفول السوداني مع 1 كوب من شوربة الخضار.

قطعة من الدجاج المسلوق أو المشوى .

كوب من البطاطا الحلوة المهروسة.

كوب من الجبن مع الفاكهة.