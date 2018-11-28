شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الخوخ للقلب والصحة العامة ومنع الإصابة بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخوخ من الفواكه الغنية بالفوائد لأنها غنية بالفيتامينات، كما يحسن من المناعة وصحة البشرة ويحسن الإبصار، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد الخوخ، كما نشرها موقع "Style craze".



فوائد الخوخ

فوائد الخوخ

الخوخ غني بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية التي تقدم مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، وإليكم أهم فوائد الخوخ.

الخوخ غني بمضادات الأكسدة

وفقا لدراسة برازيلية، الخوخ من أكبر المصادر الغنية بمضادات الأكسدة، كما أنه يحتوي على حمض الكلوروجينيك، أحد مضادات الأكسدة القوية التي لها مزايا تحسين الصحة.

ويحتوي الخوخ أيضاً على مركب "الفينول" ذو الخصائص المضادة الأكسدة بشكل يزيد عن فيتامين ج أو الكاروتينات، كما أن الخوخ غني بمضادات الأكسدة الأخرى مثل اللوتين ، والزيكسانثين، وبيتا-كريبتوكسانثين، وكلها تلعب أدوارًا مهمة في تأخر الشيخوخة والوقاية من الأمراض.



فوائد الخوخ منها انقاص الوزن

إنقاص الوزن

وفقًا لتقرير نشرته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، فإن الخوخ يساعد على إنقاص الوزن، حيث يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء واستهلاك سعرات حرارية أقل.

الخوخ أيضاً مصدر جيد للألياف الغذائية، ويعزز الشبع ويساهم في إنقاص الوزن، وذكرت دراسة أمريكية أن تناول الألياف الغذائية مع الفواكه يمكن أن يكون خطوة في الحد من السمنة.

منع الإصابة بالسرطان

قالت إحدى الدراسات الأمريكية أن مادة البوليفينول الموجودة في الخوخ يمكن أن تمنع تكاثر خلايا سرطان الثدي، وقد لوحظ الشيء نفسه في حالة خلايا سرطان القولون، كما يحتوى الخوخ أيضاً على مركب آخر يسمى حمض الكافيين، الذي يحمى ضد سرطان الثدي والقولون عن طريق الحد من نمو السرطان.

والمكونان الرئيسيان المسؤولان عن هذه الخاصية المضادة للسرطان من الخوخ هما أحماض الكلوروجينيك والنيكلوروجينيك، وهذه الأحماض تساعد في قتل الخلايا السرطانية دون التأثير على الخلايا السليمة.



فوائد الخوخ منها غنى بمضادات الاكسدة

يحسن صحة الجلد

الخوخ غني بفيتامين (أ)، الذي يعزز صحة الجلد، كما يساعد فيتامين C في الخوخ أيضاً، باعتباره مضاد أكسدة رائع يمكن أن يساعد في تقليل التجاعيد، وتحسين نسيج البشرة، وحماية البشرة من أشعة الشمس والتلوث.

يحسن صحة القلب

يحتوي الخوخ على مجموعة من المركبات النشطة التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقا لدراسة ، فإن استبدال المشروبات السكرية بعصير الفواكه الطازجة الغنية بالبوليفينول (مثل الخوخ) يمكن أن يساعد على خفض عوامل الخطر القلبية الوعائية، كما أن الألياف وفيتامين c والبوتاسيوم في الخوخ تدعم صحة القلب.



فوائد الخوخ أنه يحسن الهضم

يعزز صحة الجهاز الهضمي

الألياف الغذائية في الخوخ تساعد على تنظيم وتحسين الهضم، بالإضافة إلى كونها جيدة لعملية الهضم، كما تعمل أيضاً كمدر للبول، فهي تساعد على تطهير الكليتين والمثانة.



تحسين الابصار من فوائد الخوخ

يحسن صحة العيون

وجود المغذيات النباتية المضادة للأكسدة فى الخوخ مثل اللوتين وزيكسانثين يجعله الفاكهة المثالية لصحة العين، كما أنه يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض العين الشائعة المرتبطة بالعمر ويمنع حدوث الضمور البقعي المرتبط بالعمر.

الخوخ جيد لمرضى السكر

الخوخ من الأطعمة الهامة في النظام الغذائي لمرضى السكر، حيث أن تناول 2-4 حصص من الفاكهة يوميا تحسن صحة مرضى السكر.

ولا يعني وجود مرض السكري بأي حال من الأحوال أنه يجب الامتناع عن تناول الكربوهيدرات ولكن يجب أن تنتبه إلى الكمية التى تتناولها، حيث توفر ثمرة الخوخ المتوسطة ​​ حوالي 15 جرامًا من الكربوهيدرات، وبالتالي ، يمكنك الحصول عليها بسهولة كجزء من وجبة أو وجبة خفيفة منفصلة.



فوائد الخوخ

يعالج الأنيميا

يحدث فقر الدم أو الأنيميا بسبب نقص الحديد، الخوخ أحد أفضل مصادر الحديد، يمكن أن يحدث فقر الدم أيضاً بمستويات منخفضة من فيتامين C لأن المستويات المنخفضة من الفيتامين قد تعوق امتصاص الحديد في الجسم، ولأن الخوخ غني بالحديد وفيتامين C هو طعام جيد لمكافحة فقر الدم.