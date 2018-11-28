انت الان تتابع موضوع ما هي أفضل الأكلات للحامل والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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المرأة في فترة الحمل تحتاج إلى الاهتمام والرعاية الخاصة بصحتها، وتحتاج إلى تناول وجبات غذائية تحتوي على العديد من العناصر والفيتامينات الهامة لها وللجنين، وخاصة أن صحة الأم وغذائها السليم يدخل في تكوين الجنين، ولهذا لابد أن نعرف الأكلات المناسبة للمرأة الحامل.

اهمية الغذاء في فترة الحمل

تحتاج المرأة الحامل إلى تناول الغذاء الصحي المناسب لها والذي يزودها بالعديد من العناصر الغذائية لها وللجنين، وينصح الأطباء غالبا المرأة الحامل بالابتعاد عن بعض أنواع الأطعمة في فترة الحمل لأنها قد تؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض أو التعرض للخطر لها وللجنين.

ويحددون للمرأة الحامل بعض الأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والفوليك اللازمان لجسم الطفل وهذا لتناولها والاستفادة منها.

أفضل أنواع الأطعمة للمرأة الحامل

هناك بعض أنواع الأطعمة الهامة للمرأة الحامل ومنها :

1- الفواكه الطازجة وهي من أكثر الأكلات التي يجب على المرأة الحامل الاهتمام بتناولها بشكل يومي، وذلك لأن الفواكه تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات اللازمة لها وللجنين.

2- الحليب ومشتقاته يعتبران من الأطعمة الهامة جدا للحامل، لأن الأجبان والألبان يحتويان على كمية جيدة من الكالسيوم الذي يدخل في عظام الأم وعظام الجنين، كما أنه يدخل في حماية الأسنان من التسوس.

3- تناول الزبيب من الأمور التي يجب الحرص عليها في فترة الحمل لأنه يحتوي على كمية جيدة من الألياف الغذائية، وهذه الألياف تقوم بتسهيل عملية الهضم.

4- تناول الخضروات الطازجة في فترة الحمل من الأمور الهامة مثل الجزر والملفوف والفلفل الأخضر والبطاطا وورق العنب وغيرهم من الخضروات.

5- الجزر يعتبر أحد الخضروات الغنية بفيتامين أ الذي يعمل على إكساب الجلد الصحة والمرونة.

6- ولابد أن تهتم المرأة الحامل بتناول الحبوب الكاملة لأنها تحتوي على الفيتامينات والمعادن التي تحتاج المرأة لها.

7- كذلك ينصح بتناول الخبز الأسمر أفضل من الخبز الأبيض لأنه يحتوي على ألياف غذائية تحسن من عملية الهضم.

8- المكسرات من الأكلات التي تمد جسم المرأة الحامل ببعض الدهون المفيدة التي يحتاج الجسم إليها.

9- يعد تناول عصير البرتقال كل يوم من الأمور الهامة للحامل لأنه يحتوي على كمية من الكالسيوم وفيتامين C الذي يمد الجسم بالصحة والنشاط، ويعمل على تقوية الجهاز المناعي.

10- يجب أن تحرص المرأة الحامل على شرب كمية كبيرة من الماء لعدم التعرض لحدوث الإمساك.

11- الدجاج من الأطعمة التي تحتوي على البروتين والحديد الذي يدخل في تركيب الدم لدى الجنين، كما أنه يوفر للأم الحماية من الإصابة بالأنيميا، والبروتين اللازم لبناء أنسجة الطفل.

12- السلمون من الأطعمة الجيدة للمرأة الحامل لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من فيتامين د، وهما يلعبان دور أساسي في تكون عظام الجنين.

13- العدس من الأطعمة التي تساعد في تكوين عضلات الجنين بسبب احتوائه على البروتين النباتي.

الأطعمة التي يجب للمرأة الحامل أن تتجنبها

هناك بعض الأطعمة التي لا ينصح المرأة الحامل بتناولها مثل :

1- لا يجب تناول اللحوم الغير مطهية على الإطلاق في فترة الحمل مثل الشوسي واللانشون وغيرها، لأن هذه الأطعمة قد تعرض الأم للإصابة بـ السالمونيلا.

2- لا يجب تناول الأطعمة المصنعة مثل الهوت دوج لأنها تحتوي على كمية كبيرة من المواد الحافظة الضارة بصحة الأم والطفل.

3- لا يجب تناول الأطعمة البحرية المدخنة التي تعرض جسم الحامل للكثير من الملوثات.

4- لا يجب تناول البيض الغير مطبوخ لأنه قد يسبب الإصابة بالسالمونيلا.

5- لا يجب تناول الكبدة بكميات كبيرة.

6- لا يجب تناول المشروبات المصنعة أو المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، ولا المشروبات الكحولية.