شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على أعراض التهاب القولون التقرحي.. وخطورته على الصحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: يؤكد أطباء الجهاز الهضمي أن التهاب القولون التقرحي يوجد في أعمق بطانة بالقولون والمستقيم. وأشاروا إلى أن من أعراضه: ألم البطن وإسهال مصحوب بدم أو صديد، وحمى وألم ونزيف المستقيم وفقدان الوزن. ومن أسبابه اختلال وظيفي في جهاز المناعة يستجيب لتأثيرات فيروسية وجرثومية، وتغيرات في بكتيريا الأمعاء، وعوامل وراثية.

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